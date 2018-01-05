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10 yıl sonra itiraf geldi... Korkunç gerçek..

Zanlı ifadesinde, kardeşinin cesedini evlerinin 150-200 metre uzağında bulunan dere kenarına attığını söyledi.

05 Ocak 2018 Cuma 15:30
10 yıl sonra itiraf geldi... Korkunç gerçek..

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 10 yıl önce kaybolan kaybalon Mustafa Yılmaz'ın, ağabeyi 45 yaşındaki Hüdaver Yılmaz tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Fatsa'ya bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yılmaz, 10 yıl önce, 26 yaşındayken kayboldu. Ailesi, Mustafa Yılmaz'ın bulunması için Fatsa Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

Savcılığın yaptığı araştırma sonucu, Mustafa Yılmaz'ın ağabeyi Hüdaver Yılmaz tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kardeşini aralarında geçen husumetten dolayı tüfekle öldürdüğünü itiraf eden Hüdaver Yılmaz, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hüdaver Yılmaz, ifadesinde, kardeşinin cesedini evlerinin 150-200 metre uzağında bulunan dere kenarına attığını söyledi.

Fatsa Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin söz konusu yerde yaptıkları araştırmada ise herhangi bir ceset bulgusuna rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 15:30
  1. Ordu'
  2. Fatsa Cumhuriyet savcısı
  3. Mustafa Yılmaz
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