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10 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe'de 10 yıl sonra bir ilk yaşandı. Volkan Demirel, 10 sene sonra ilk kez bir Galatasaray derbisinde yedek soyundu.

22 Ekim 2017 Pazar 20:40
10 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde kalesinde, son maçlarda olduğu gibi Carlos Kameni'ye görev verildi.

EN SON 2007'DE

Fenerbahçe'nin kaptanı, en son 19 Mayıs 2007'de Ali Sami Yen'deki derbide eldivenleri Serdar Kulbilge'ye kaptırmış ve Fenerbahçe o maçı 2-1 kazanmıştı. Ligde bu tarihten sonraki 22 Galatasaray derbisinde kale Volkan'ın oldu.

Volkan Demirel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Spor Toto Süper Lig'de sadece 4 maçta forma giydi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 20:40
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