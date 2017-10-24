10 yıl çalışarak yaştan emekli olmak mümkün mü?

Emeklilikte ilk sigortalı olunan tarih esas alınıyor. Bu tarihten sonra ödenen primler, geçen süre ve yaş emekli olmak için aranan şartları barındırır. Sigortalı olunma yaşı ne kadar erken ise o kadar kolay erken olunabiliyor.

YAŞTAN EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

Sigortalı olduğu sürece gereken prim miktarı ödenmemiş ve yaşını doldurmuş kişiler için yaştan emeklilik hakkı bulunuyor. Burada daha düşük prim ödenerek emekli olmak mümkün oluyor.

10 yıl çalışan bir kişi yaştan emekli olabiliyor ancak bunun için erken yaşta sigortalı olunma şartı aranıyor. Kadınlar için 9 Eylül 1981 tarihinden önce sigortalı olunmuş, 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle de 15 yıl sigortalılık süresi bulunması halinde 3 bin 600 gün ile 50 yaşında emekli olunabilir. Yine aynı tarih itibariyle 15 yıl sigortası bulunan ve 9 Eylül 1976’dan önce sigortası yapılmış erkekler 3 bin 600 gün ile 55 yaşında emekli olabiliyor.

SİGORTASI GEÇ YAPILANLARIN YAŞ HADDİ YÜKSELİYOR

İlk defa sigortası yapılmış kişiler de yaştan emeklilik hakkından yararlanabilmektedir. Bu gibi durumlarda bu haktan yararlanılabilmesi için yaş şartı yüksek tutuluyor. Sigortası geç yapılan ve yaşını doldurduğu halde emekli olamayan kişiler 10 yıllık prim ödemesi yani 3 bin 600 prim günü ile emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra 15 yılık sigortalı olunma şartı da bulunuyor. Sigortası geç yapılan kişilerin yaş haddi de yükseliyor.

Yaştan emeklilik için yalnızca 3 bin 600 gün yeterli olmuyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 yılları arasında ilk defa sigortalı olanların emekli olabilmesi için 4 bin 500 gün (12,5 yıl) çalışmış olması ile 25 yıl sigortalılık süresi bulunması gerekir. Bundan sonra 60 yaşını dolduran erkekler ve 58 yaşını doldurmuş kadınlar emeklilik hakkından yararlanıp maaş bağlatabiliyor.