Uzay merakı kitap yazdırdı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Siyami Mert Atak, kendisi ile 3 uzaylı çocuğun ana kahraman olduğu uzayla ilgili kurgu kitap yazıp bin adet bastırdı.

İlkokul yıllarında okuduğu kitaplardan etkilenerek uzaya merak saran, daha sonra bu konuda pek çok kitap okuyan Atak, edindiği bilgiler ışığında kurguladığı hikayeyi kitap haline getirmeye karar verdi.

Ana kahraman olarak kendisi ile 3 uzaylı çocuğun uzayda yaşadığı maceraları kurgulayan ve kitabına "Uzay Merakı" adı veren Atak, bin adet bastırdığı ve 15 liradan satışa çıkardığı kitabın geliriyle kendisine teleskop almayı hedefliyor.

"Kitabın piyasaya çıkmasından dolayı çok mutluyum"

Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın yazımını derslerinden kalan boş zamanlarında gerçekleştirdiğini söyledi.

Uzaya çok büyük merakının bulunduğunu bu nedenle kitap yazmaya karar verdiğini dile getiren Atak, "Bilimsel alanda en çok uzay konulu kitapları merak ediyordum. Çünkü ilgimi çekiyordu. Birinci seviyede kitap okuduktan sonra kendim kitap yazmaya karar verdim." dedi.

Atak, uzayla ilgili araştırmalarının devam ettiğini, bu konuda eline geçen her türlü belge ve kitabı okuduğunu vurgulayarak, "Kitabımın ismi; Uzay Merakı. Kitabın içeriğinde kahraman olarak ben ve üç uzaylı çocuk var. Üç uzaylı çocukla uzayı gezip dolaşıyoruz. Türlü maceralar yaşıyoruz, gezegenleri görüyoruz. Yazdığım kitabımın basımı yapıldı. Kitabımın piyasaya çıkmasından dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Kitap fuarında imza günü düzenleyecek

Ailesinin, öğretmenlerinin ve çevresinin kitap yazması konusunda kendisini teşvik ettiğini anlatan Atak, 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda 9 Kasım Perşembe günü 'imza günü' düzenleyeceğini kaydetti.

Atak, ikinci kitabın hazırlıklarına şimdiden başladığını da sözlerine ekledi.

Siyami Mert Atak'ın babası Yalçın Atak da oğlunun okumayı öğrendiği andan itibaren bilimsel ve uzay kitaplarına karşı ilgi duymaya başladığını belirtti.

Oğlunun uzayı çok merak ettiğini ve dışarıya çıktıklarında gökyüzünü gözlemlediğini ifade eden Atak, “Oğlum devamlı araştırmalar yapıyordu, belgesel izliyordu. Daha sonra uzay ile ilgili bir kitap yazmaya karar verdi. Bunun üzerine bir yayınevi ile anlaşarak, kitaptan bin adet bastırdık. Oğlumun kitap yazması bizi gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.