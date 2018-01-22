Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı

'Zeytin Dalı' operasyonu kapsamında bazı bölgelerde ÖSO askerleri ile YPG'li teröristler arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar sırasında 10 YPG'li de teslim alındı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:27

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı üçüncü gününde devam ederken, Özgür Suriye Ordusu ilerlemesini sürdürüyor. Bazı bölgelerde ÖSO askerleri ile YPG'liler arasında çatışmalar da yaşanıyor. Çatışmalar sırasında 10 YPG'li de teslim alındı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu öğleden sonra Afrin'in kuzeybatısında, "Ebu Dali" köyünün kontrolüne ele geçirdi. ÖSO askerleri Afrin'in batısında, Türkiye yakınlarında stratejik öneme sahip en yüksek tepe olan Barsaya ve bu tepede bulunan askeri kampı ele geçirdi.

ÖSO birlikleri içinde yer alan bir Türkmen genci Şeyh Aruz köyünü ele geçirdikten sonra askerlere bir konuşma yaparak Afrin'in kurtarılmasının yakın olduğunu söyledi. Birlik zafer sevinci içinde tekbirler getirdi.

ÖSO bu sabah da Afrin'in kuzeyinde Bülbül mevkisinde bulunan Şeyh, Basi, Bassi, Marzu, Hiftar köyleri ile Şeyh Haruz tepesini ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 17:27
  1. ÖSO
  2. afrin operasyonu
  • Ebu Harun Ebu Harun 27 dk önce
    Allahınıza kurban olurum... Vurun kafalarına... Vesselam
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 36 dk önce
    Kodese köpek değil; Toprağa LEŞ istiyoruz!!!Ellerine sağlık...Allah yardımcıları olsun. ...
  • OsmanOsman41 dk önce
    Pensilvanyadan yorum yapanlar hainler öniş topları hazır dikili senin için gel hazır emre haini
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Zeytin Dalı' Doları da vurdu! Eriyor
  1. 'Zeytin Dalı' Doları da vurdu! Eriyor
  2. Azez'den ilk fotoğraflar geldi! YPG..
  3. Satan Satana: Moskova’nın PKK'ya..
  4. Kritik tepe ele geçirildi
  5. ''Bir ABD askeri öldürdük''
  6. İncirlik'te hareketli dakikalar
  7. Terör örgütü yalvarmaya başladı
  8. Doğu Türkistanlılar Afrin için..
  9. Acı gerçek... Dünya'nın sadece yüzde...
  10. O ülke de S-400 alacak
  11. İngiltere'den Saddam Hüseyin planı
  12. Türkiye'nin istediği oldu! YPG'nin..
  13. Kilis Valiliği yakınına roket düştü!
  14. Almanya'da PYD/PKK yandaşları 2 camiye..
  15. ABD 'Afrin' için geri adım attı!
  16. HDP Muğla İl Eşbaşkanı ve HDP Bodrum..
  17. Uçaktan inen yolcunun valizinde 3 kilo..
  18. 10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
  19. Teröristi 3 harfliler çarptı
  20. 14 sene boyunca uğraşıp kendi..
Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!
Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!
Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
'Türkiye ile ABD çatışabilir'
'Türkiye ile ABD çatışabilir'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü