10 milyar dolar bavulla gelecek

BUĞRA KARDAN/ YAKIN PLAN Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan özel faturalı satışların (bavul ticareti) ihracat kapsamına alınmasının ekonomiye önemli katkı sunacağı bekleniyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, yönetmeliğin ticareti kolay kılacağına işaret etti.

Ticaretin kâğıda dökülmesinde yarar olduğunu dile getiren Gülle, “Daha evvel bavuldan ülkemizin elde ettiği gelir belli değildi. 3-5-10 milyar dolar gibi net olmayan rakamlar ortada dönüp duruyordu. Çok şükür yeni yönetmelikle epeydir tartışılan, spekülasyona neden olan bir konuda önemli adım atıldı” dedi.

HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK

Bundan böyle bavul ticaretinin ihracata katkılarının görüleceğini belirten Gülle, şöyle devam etti: “Yeni yönetmelikle her şey daha şeffaf olacak. Bavulla yapılan alım satımların ihracatımızda oynadığı rol bilinecek. Hangi ürünlerin kimlere, ne oranda satıldığı görülecek. Bir beyanda bulunurken tahminlere değil, verilere dayanılacak. Doğal olarak ihracatımız da artacak. Firmalar gelirlerine gelir ekleyecek. Yani yeni yönetmelik hem alana hem de satana faydalı olacak, en mühimi ülkemizin gelirlerini arttıracak, maksimum 10 milyar dolarlık ticaret kayıt altına alınacak.”

TÜCCARIN HAYRINA OLACAK

Gülle, bavul ticaretinin ihracat sayılmasının irili ufaklı şirketlerin ve tüccarların hayrına olacağını kaydetti. Yakında Laleli, Merter ve Şişli’de yoğunluğun artacağı; taleplere yetişilemeyeceği öngörülerinde bulunan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Gülle, “Bu sayede ülkemizin dünya ticaretinden aldığı pay artacak. İhracatçılarımız 2023 hedeflerine kararlı ve emin adımlarla yürüyecekler” ifadelerini kullandı.

-Ülkemizin bavul ticaretinde Rusya, Ukrayna, Belarus ve İran ön planda olup, Çin ile Libya’nın da payı artıyor.

-Ticaret Laleli, Merter, Bayrampaşa ve Şişli’de yoğunlaşıyor.

BAVULDA DALGALI EĞİLİM

Bavul ticaretinde seneler itibari ile dalgalı bir eğilim görülüyor. Bu eğilimde 2015’te Rus uçağının vurulmasının ardından başlayan Türkiye-Rusya gerilimi önemli rol oynadı. Aradan çok geçmeden iki ülkenin diyaloga geçmesi ve sorunların aşılmasıyla ticarette yeniden ivme görüldü.