10 milyar avro bulunamazsa elektrikler gidecek!

Fransa elektriğinin dörtte üçünü ve 220 bin kişiye istihdam sağlayan nükleer enerji grubu Areva'nın krizden kurtarılması için en az 10 milyar avro gerekiyor. Nijer, Gabon, Libya gibi Afrika ülkelerinde yatırımları olan ve buralardaki kaynakların önemli bir kısmını Fransa için kullanan şirket, 2008 krizinden bu yana belini doğrultamadı.

Son olarak devlet destekli bir kurtarma planı benimsense de bunun faturası Fransız halkının cebinden çıkacak. Hollande ve ekibi şimdiden uluslararası yatırımcıların peşine düşmüş durumda, bir milyar avroluk azınlık hissesi için Japon ve Çinli yatırımcıları arıyor.



SEÇİMLERDE KOZ OLACAK



İşin tartışmalı yanı ise Mayıs ayında ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimleri var ve muhalefet şimdiden bunu siyasete alet etmiş durumda. Mayıs ayında yapılacak seçimi kim kazanırsa kazansın, çözüm arayışlarının devam edeceği bildiriliyor, çünkü Fransa karanlıkta kalmamak için Areva'ya muhtaç. Areva'nın yaşlanan reaktörleri için şimdiden milyarlarca avroluk bir maliyetten söz edilirken; şirketin teknik, denetim ve yasal problemlerinin de olduğu biliniyor.