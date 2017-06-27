10 köy bağlılık yemini etti..

Afganistan'da Taliban hakimiyet alanını genişletiyor. Badgis vilayetine bağlı Şibirgan'da 10 köy de yer alan aşiretler Taliban'a bağlılık yemini ettiklerini duyurdular.

Taliban lideri yayınladığı bayram mesajında ''Allah'ın Şeriatı Afgan topraklarının tamamına hükmedinceye kadar, durmayacaklarını açıkladı''



Ramazan bayramı münasebetiyle bazı tutuklular serbest bırakılırken, bölgelerdeki köylerden Taliban'a katılımların yükselmesi bekleniyor.



Taliban bu yıl başladığı ''Mansuri operasyonları'' çerçevesinde Afganistandaki toprak varlığını %45'lere çıkardığı tahmin ediliyor.

