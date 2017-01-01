10 kişiyi teker teker kurtardı

Şanlıurfa’da, bir evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

10 kişiyi teker teker kurtardı
Eklenme: 01 Ocak 2017, 19:04
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Ahmet Yasevi Mahallesi'nde, Erkan Kesiktaş ve ailesinin oturduğu 3 katlı binanın ikinci katındaki evde, iddiaya göre oturma odasındaki sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunan 6'sı çocuk 10 kişiyi de merdiven yardımıyla dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen 10 kişi, hazır bekletilen ambulansla hastanelere götürüldü. Oksijen takviyesi yapılan Kesiktaş ailesi fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

 
EtiketlerAhmet Yasevi Mahallesi'
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