10 Kişilik özel ekip kuruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, sosyal medyada İstanbul'daki terör saldırısını öven ve saldırı nedeniyle devleti aşağılayan hesapların belirlenmesi amacıyla Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinde 10 kişilik ekip oluşturuldu. Başsavcılık, gece kulübünde 39 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından dün resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Odabaşı'nın talimatıyla, internetteki suça konu paylaşımların tespiti amacıyla 5'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde, 5'i de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapanlar arasından 10 kişilik ekip oluşturuldu.

KAYNAK TARAMASI YAPILACAK

Bu ekip, saldırıyı öven ya da saldırı nedeniyle devlet organlarını aşağılayan paylaşımları belirlemek üzere internet taramasına başladı.

Çalışma sonucunda belirlenecek paylaşımların sahipleri bulunmaya çalışılacak. Bir kısmı sahte isim veya takma adlarla oluşturulan hesaplardan yapılan paylaşımlarla ilgili şüphelileri bulmak için Twitter ve Facebook'un Türkiye'deki avukatlarıyla temas kurulacak, ayrıca açık kaynak taraması yapılacak.

Başsavcılık yetkilileri, internette gece kulübü saldırısını öven veya bununla bağlantılı olarak devleti aşağılayan 2 binin üzerinde paylaşım bulunduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Başsavcılık yetkilileri, İstanbul ve Aydın'da işlendiği kaydedilen suçlarla ilgili evrakın ayrılarak, buralardaki başsavcılıklara gönderilebileceğine dikkati çekti.

BAŞBAKAN NE DEMİŞTİ

Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtıcı paylaşımlar kardeşliğimize zarar veriyor. Sosyal medya kullanan kardeşlerimize uyarım var. Sosyal medya, sorumsuz medya değildir. Burada yapacağınız suç nitelikli paylaşımlar başınıza bela olabilir, ki olmaya başlamıştır. Kin ve nefret söylemi, teröre övgü gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur, cezai karşılığı vardır. Bu paylaşımları yapanlar için hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın suç niteliğinde paylaşımlar yapmamasını özellikle rica ediyorum.Milletimizin sağduyusuna ve bin yıllık müktesabatı bizim en büyük hazinemizdir. Teröre karşı dimdik birlikte karşı çıkacağız. Bu alçakların hedefine ulaşmasına katiyen müsaade etmeyeceğiz.