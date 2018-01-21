10 kişilik Akhisar, Sivas'tan puan çıkardı!

Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Sivasspor ile Akhisarspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor'un mücadeledeki golünü 52. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Telest Mobilya Akhisarspor'un golünü 72. dakikada Olcan Adın attı. Akhisarspor'da 67. dakikada Dany kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'un puanı 27 olurken, Akhisarspor puanını 20 yaptı.

Sivasspor, ligde gelecek hafta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.