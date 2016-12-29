10 ilçede elektrik yok! Bakanlık açıklama yaptı

İstanbul'da hem Avrupa hem Anadolu yakasında bulunan 10 ilçede elektrikler kesildi.
İşte elektriklerin kesildiği 10 ilçe:
Bayrampaşa,Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Kadıköy, Pendik, Maltepe gibi birçok ilçede elektrikler yok.
BEDAŞ'ın anlık veri haritasına göre Avrupa yakasındaki kesintiler:
BEDAŞ: ULUSAL SİSTEMDEN KAYNAKLI
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'kesintiler "Ulusal Elektrik Sistemi'nden" kaynaklı' dedi.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kesintilerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
''Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi’nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20’den başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.
Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır.''