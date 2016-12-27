10 İhvan mensubuna tahliye kararı

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, 739 sanığın yargılandığı Rabia Meydanı'nın boşaltılması davasında, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 10 sanığa hastalık durumundan dolayı tahliye kararı verdi.
Savcılık tarafından sanıklardan bazılarının kanser olduğu, bir kısmının da hepatit C virüsü taşıdığını ispatlayan belgelerin bugünkü duruşmada mahkeme heyetine sunulduğu belirtildi.
Mahkeme, aynı davadan yargılanan sanık Hasan Ali'nin kanser olduğu gerekçesiyle 8 Ekim'de, hepatit C virüsü taşıyan Abdulkerim Hafız ve Ömer Şaban'ın da 2 Kasım'da tahliyesine karar vermişti.