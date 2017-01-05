10 haberden 9’u İslam karşıtı!

Raporda, geçen yıl ABD ve Almanya'da yayınlanan 10 haberden 9'unun islam karşıtı olduğu belirtildi. Polis verilerine göre sadece Londra'da 1 yılda Müslümanlara yönelik şiddetin yüzde 65 arttığına dikkat çekildi. 11 Eylül ve DEAŞ terör örgütünün islam ile ilişkilendirilmesi nedeniyle islamofobinin tırmanışa geçtiği vurgulandı.



Geçen yıl, sadece Londra'da, 2013-2014'teki polis verilerine Müslümanlara yönelik şiddet yüzde 65 arttı. Yine İngiltere'de geçen yıl 2 ayda İslam karşıtı 2 buçuk milyon twit atıldı. İslamofobik nefret suçu 344'ten 570'e yükseldi.



HOLLYWOOD KATKISI BÜYÜK



Raporda yer alan Amerikalı Akademisyen Jack Shahen'in yaptığı incelemede ise Hollywood filmlerinde yer alan 900 müslüman karakterden sadece 12'si olumlu tip rolünde. 50 tanesi nötr karakter olarak gösterildi. İslam karşıtı senaryolara bütçe desteği sağlandığı ve Oscar ile ödüllendirildiği kaydedildi.