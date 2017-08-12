ALMANYA NATO İLE KONYA’DA

Cuma çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Alman heyetinin 8 Eylül’de Konya’ya yapacağı ziyarete ilişkin Almanlar’ın bu talebine NATO ile görüşerek olumlu bir yaklaşım sergilediklerini söyledi. Erdoğan, “Bu tabii bir İncirlik olayı değil, daha farklı bir olay. Bu çerçevede şu anda gerek başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız bu süreci yönetiyorlar. Şu anda da olumlu istikamette devam ediyor” dedi.

Bir gazetecinin, son dönemde ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin uluslararası piyasaları etkilediğini ifade ederek, Türkiye’de bu konuda ne tür gelişmeler beklediğini sorması üzerine Erdoğan, şunları dile getirdi:

KORE PİYASAMIZI ETKİLEMEZ

“Doğrusu ben bizim piyasalarımızı etkileyeceğine hiç ihtimal vermiyorum ancak nükleer silahlanmanın sürekli karşısında olduğunu söyleyenlerin burada nükleer silahlanmayla birbirlerini tehdit eder hale gelmesi düşündürücüdür. Biz işin bu yanından genel bir perspektifle bakarsak, yani gelişmemiş ülkelere veya zayıf ülkelere nükleer silahlanmada fırsat tanımayanlar, gücü ellerine alınca bu nükleer silahı acımasızca kullanmanın da gayreti içerisinde oluyorlar. Yani senin olsun ama bir diğerinin olmasın, bunu anlamak mümkün değil. Şu anda dünyada 16 ülke, nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bunların içerisinde 3 ülke var ki bunların şu anda ciddi bir gücü var. Temenni ederiz ki Amerika-Kuzey Kore arasındaki bu tehditler, adeta bir vuruşmaya dönüşmez ve bu, dünyada sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Burada bir politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum.”

10 günlük tatil Salı’ya kaldı Cuma namazını Hazreti Ali Camii’nda kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki hareketlilik ve İdlib’teki çatışmasızlık bölgesinde yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Cilvegözü’nü açık tutacağız ama bunlar gıdadır, ilaçtır, giyim vesaire bunlarda... Fakat iş silah gibi vesaire, bu tür şeylere dönerse, buna tabii bizim yol vermemiz, müsaade etmemiz mümkün değil. İdlib’te ise Rusya ve İran’la görüşmelerimiz devam ediyor. Süratle çözüme kavuşturacağız diye düşünüyorum.”