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10 günlük bebeğine Türkiye sayesinde kavuştu

Altı ayı aşkın süren kuşatma ve ardından gelen bombardımanlar sonrası hayalet kenti andıran Halep’ten son kafile de tahliye edildi. Halep’ten ayrılmak zorunda kalan on binler hüzün ve sevinci aynı anda yaşadı. Halep’in son komutanları, “Ata yurdunu tekrar alacağız” dedi.

10 günlük bebeğine Türkiye sayesinde kavuştu
Eklenme: 25 Aralık 2016, 19:25
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Halep'ten sivillerin tahliye edilme operasyonu sona erdi. Muhammet Fatih Tugayı, Sultan Murat Tugayı ve Türkmen Cephesi Tugayı, Halep'i terk eden son kafile arasında yer aldı. Türkmen Komutanlardan Firaz Paşa ve Doğan Süleyman, yaptığı açıklamada, "Biz en son çıkan olduk, çünkü bin yıllık ata yurdunu terk ettik. Ancak bu bir son değil, önümüzdeki süreçte biz tekrardan ana vatanımıza kavuşma umudu ile Halep'i şimdilik terk ettik. İşgalciler tekrardan kendi yurtlarına geri dönecek bu umutla savaşımız sürdüreceğiz'' dedi. 

HAVAİ FİŞEKLERLE İŞGAL KUTLAMASI

Raşidinn bölgesine ulaşan Türkmenler Babül Hava Sınır Kapısı'ndan gün içerisinde Türkiye'ye geçeceklerini belirttiler. Suriye muhaliflerin tahliyesi esnasında son 4 araçlık konvoya Esed askerleri taciz ateşinde bulundu. Taciz sadece ateşle kalmadı, araçların önünde zafer işaretleri yaparak, havai fişekler atarak muhalifleri tahrik edildi. Halepli muhalifler tamamen terk edince rejim sabaha kadar silahlarla kutlama yaptı. Halep'in her bölgesinde havai fişekler atıldı.

Son tahliye otobüsü

Halep'ten son kafile tahliye edildi. Ramuse bölgesinde 5 kez sabote edilen tahliye işlemleri planlanan süreden 8 gün gecikmeli olarak sonlandırıldı. Son siviller önceki gece 23.00'te Rasidiyn bölgesine ulaştı. Onlarca otobüs Ramusenin muhalif toplama noktasından aldığı sivilleri İran destekli grupların kısa kontrolü sonrasında, Raşidinn bölgesindeki takas noktasına ulaştı. Rus askerleri Esed bölgesinden, muhalif bölgeye geçen, sivilleri kontrol eden timler arasında yer aldı. Halep'ten ayrılmak zorunda kalan on binler hüzün ve sevinci aynı anda yaşadı.

10 günlük bebeğine kavuştu

Son tahliyeyi takip eden Yeni Şafak, 10 gün önce doğan ve savaş nedeni ile babasından ayrılmak zorunda kalan bebek, nakil sırasında yeniden babasına kavuştu. 10 günlük çocuğunu akrabasının kendilerine getirdiğini ve eşinden haber alamadığını söyleyen baba Ebu Uday, yakınları ile birlikte çocuğunu teslim aldı. Baba Ebu Uday otobüsten inen 10 günlük çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü. Yeni Şafak bu anı görüntüledi. Halep'te altı büyük mahallede önemli oranda yerleşen Türkmenler ve Türkmen savaşçılar da son tahliye olan gruplar arasında yer aldı.

 
EtiketlerHALEPHALEP SAVAŞTAHLİYELER
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