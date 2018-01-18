10 dolara Bitcoin almışlardı... Servetleri eridi...

Kripto para piyasalarında, Bitcoin de dahil hemen hemen bütün büyük kripto paralarda hızlı bir düşüş yaşanıyor.

Bitcoin’i elinde tutmak isteyen yatırımcılar için zarar %34’ü buldu. Tahminen 120 bin Bitcoin’e sahip Winklevoss kardeşler için kaybın bedeli; 600 milyon dolar.

Kardeşler; ellerinde ki Bitcoinleri Facebook CEO’su Mark Zukerberg’e karşı açtıkları davadan aldıkları 65 milyon dolarlık uzlaşma bedeli ile, o zamanlar tanesi 10$ gibi komik bir rakamdan almışlardı.

Dün 9200$ seviyesine kadar düştükten sonra, şu sıralar Bitcoin 11 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu düşüş, bir süredir kripto para piyasalarında konuşulan ve hala kesinliğe ulaşmayan Güney Kore’nin kripto para borsalarını yasaklayacağına dair haberleri ile başladı.

Rusya başkanı Viladimir Putin’de bu hafta daha sıkı düzenlemelerin gerekliliğini vurgulayan demeçler vererek bu düşüşe katkıda bulundu.

Winklevoss kardeşlerin Bitcoin servetleri, Aralık ayı ortalarında, Bitcoin fiyatları en yüksek seviyesinde gezerken 1.3 milyar dolar civarındaydı. Kardeşler; tam olarak kaç Bitcoin’e sahip olduklarını hiçbir zaman açıklamamış olsa da, son kayıplardan sonra tahmin edilen varlıkları 700 milyon dolar seviyesine düştü. Servetlerinin büyük bir kısmı Bitcoin’in son dönem yükselişi sayesinde oluşmuştu.

Ellerinde Bitcoin tutmak dışında; kardeşler aynı zamana Gemini Exchange isimli kripto borsasının da sahipleri. Gemini, CBOE ile birlikte Bitcoin vadeli işlemlerinde ortak çalışıyor ve vadeli işlemler başladığından beri müşterilerine sıkıntılı anlar yaşatıyor.

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