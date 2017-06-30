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10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca bir otobüste yapılan aramada stepne ve kolilere zulalanmış 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 11:58
10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzurum merkezde satılmak üzere gümrük kaçağı sigara getirileceği istihbaratının alınması üzerine, KOM ve Horasan Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarıyla bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında bulunan koliler ve stepneye gizlenmiş vaziyette 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilere 140 bin TL idari para cezası uygulanırken olayda kullanılan otobüse el konuldu.

Öte yandan, Tekman Hacıömer Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışma sonucu yurda yasa dışı yollardan sokulan bir adet gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi. Araca el konulurken olayın şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:58
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