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10 bin metreden yere çakılan uçaktan kurtuldu, bakın nerede öldü

Dünyanın en yüksekten düşerek hayatta kalan insanı unvanına sahip Sırp hostes Vesna Vulovic'in, 66 yaşında evinde ölü bulunduğu açıklandı.

10 bin metreden yere çakılan uçaktan kurtuldu, bakın nerede öldü
Eklenme: 26 Aralık 2016, 00:14
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Sırp devlet televizyonunun haberine göre, Vesna Vulovic adlı kadın arkadaşları tarafından Belgrad'taki dairesinde ölü bulundu. 66 yaşındaki kadının ölüm sebebinin henüz kesinlik kazanmadığı belirtildi.

Vulovic, Yugaslavya Havayollarına ait DC-9 tipi bir uçakta hostes olarak çalışıyordu. Söz konusu uçak 26 Ocak 1972 tarihinde o günkü Çkoslavakya hava sahasında, 10 bin metre yükseklikten yere çakılmıştı. Uçağa sokulan bombanın infilak etmesi şüphesiyle kazanın gerçekleştiği iddia edilmişti. Uçakta bulunan 27 yolcu ve mürettebat kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

UÇAĞIN KUYRUK KISMINDA, 10 BİN METREDEN YERE ÇAKILDI

Kazayı inceleyen müfettişlere göre, bombanın patlaması esnasında uçağın kuyruk kısmında bulunan Vulovic yemek servis arabasına sıkıştı. Uçağın kuyruk kısmında binlerce metre yüksekten yeryüzüne düşen kadın, bir köyün yakınlarındaki karla kaplı meyilli bir yamaca çakıldı. Vulovic'in düştüğü yamacın karla kaplı olmasının düşüşün etkisini yumuşattığı açıklanmıştı. Bruno Honke adındaki bir ormancı, yaralı hostesin yardım çığlıklarını duyarak kendisini enkazdan kurtarmıştı. 

KAZA SONRASINDA 10 GÜN BOYUNCA KOMADAKALDI

Müfettişler araştırmalarının sonucunda, uçağın ikmal ve aktarma yapmak için durduğu Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bombanın uçağa yerleştirildiğinden şüphelendiklerini kaydetmişlerdi. Yapılan tahkikat sonucu kesin bir sonuca ulaşılamamış, olayla alakalı hiçbir tutuklama gerçekleştirilmemişti. Hostes Vulovic, feci kaza sonrasında 10 gün boyunca komada kalmıştı. Kadının kafatası, leğen kemiği, kaburgaları, iki ayağı birden kırılmış, iki omurga kemiği de ciddi şekilde zarar görmüştü. Geçici bir süre belden aşağısı felç olan Vulovic, neredeyse tamamen iyileştikten sonra tekrar aynı havayolu şirketinin masa başı bir pozisyonunda çalışma hayatına devam etmişti.

 
EtiketlerSırp devlet televizyonuYugaslavya HavayollarınaVulovic
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