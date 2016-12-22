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10 bin 655 yangın çıkaran o sebep...

İstanbul İtfaiyesi,tarafından derlenen bilgiye göre, söz konusu dönemde İstanbul'da yangın çıkış nedenleri arasında sigara izmariti ilk sırada yer aldı. Kentte çıkan yangınların yüzde 40,7'sini oluşturan 10 bin 655 yangına, söndürülmemiş izmaritler yol açtı.

10 bin 655 yangın çıkaran o sebep...
Eklenme: 22 Aralık 2016, 12:43
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İstanbul'da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri  arasında ikinci sırada yer aldı. İlde elektrik kontağından 5 bin 414 (yüzde  20,7), kasıtlı şekilde 2 bin 562 (yüzde 9,8), çocukların ateşle oynaması sonucu  bin 317 (yüzde 5), elektrikli aletlerle ilgili ise bin 150 (yüzde 4,4) yangın  çıktı. Yangınların 930'u (yüzde 3,5) ise "baca" sebepli olarak istatistiklere  yansıdı.

106 BİN 57 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ 

İtfaiye ekipleri, bu yılın 11 aylık döneminde 106 bin 57 olaya  müdahale etti. Bunların 14 bin 959'u "yapısal yangınlar", 11 bin 240'ı ise  "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.Ekipler, "yangın olmayan"  20 bin 784 olay (sıkışmalı trafik kazası,  sel/su baskını, can kurtarma, güvenlik tedbirleri) için sahaya çıktı. Bu dönem istatistikleri dikkate alındığında İstanbul'da her 18,4  dakikada bir yangın çıktı. 106 bin 57 olaydan geride kalanlar ise ambulans  çıkışları olarak istatistiklere yansıdı. Yapısal kategoride değerlendirilen olayların 5 bin 200'ü konut, bin  789'u araç, 134'ü fabrika, 7 bin 836'sı ise diğer bina yangınları olarak  kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı dönemine göre itfaiyenin müdahale ettiği "yangın"  kategorisindeki vakalarda yüzde 1,68'lik bir artış yaşandı. Yangınlar, yangın olmayan diğer olaylar ve diğer itfaiye çıkışları  dikkate alındığında itfaiye ekipleri 4,54 dakikada bir olaya müdahalede bulunmak  zorunda kaldı.  Kentte yangınların yüzde 36,8'i 12.00-18.00, yüzde 35,9'u 18.00-00.00,  yüzde 15,3'ü 06.00-12.00, yüzde 12'si ise 00.00-06.00 saatlerinde çıktı.

  6 DİKAKA 5 SANİYEDE MÜDAHALE 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bu  yılın ilk 6 ayındaki yangınlara müdahale süresinde 2011'e göre önemli gelişme  gösterdi. Buna göre, yapısal yangınlara müdahale süresi 5 dakika 42 saniyeden 3  dakika 9 saniyeye, yapısal olmayan yangınlara müdahale ise 6 dakika 14 saniyeden  6 dakika 5 saniyeye gerileyerek kısaldı.

  EN ÇOK YANGIN AĞUSTOS AYINDA ÇIKTI 

 İstanbul'da yılın 11 ayında çıkan yangınların aylara göre dağılımı ise  şöyle: Ocak

 2110    Şubat

1737    Mart

 1938    Nisan

2086    Mayıs

2091    Haziran  

2757    Temmuz  

3214    Ağustos  

3006    Eylül

2963    Ekim

 2177    Kasım

 
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