10 bin 655 yangın çıkaran o sebep...

İstanbul'da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri arasında ikinci sırada yer aldı. İlde elektrik kontağından 5 bin 414 (yüzde 20,7), kasıtlı şekilde 2 bin 562 (yüzde 9,8), çocukların ateşle oynaması sonucu bin 317 (yüzde 5), elektrikli aletlerle ilgili ise bin 150 (yüzde 4,4) yangın çıktı. Yangınların 930'u (yüzde 3,5) ise "baca" sebepli olarak istatistiklere yansıdı.
106 BİN 57 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ
İtfaiye ekipleri, bu yılın 11 aylık döneminde 106 bin 57 olaya müdahale etti. Bunların 14 bin 959'u "yapısal yangınlar", 11 bin 240'ı ise "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.Ekipler, "yangın olmayan" 20 bin 784 olay (sıkışmalı trafik kazası, sel/su baskını, can kurtarma, güvenlik tedbirleri) için sahaya çıktı. Bu dönem istatistikleri dikkate alındığında İstanbul'da her 18,4 dakikada bir yangın çıktı. 106 bin 57 olaydan geride kalanlar ise ambulans çıkışları olarak istatistiklere yansıdı. Yapısal kategoride değerlendirilen olayların 5 bin 200'ü konut, bin 789'u araç, 134'ü fabrika, 7 bin 836'sı ise diğer bina yangınları olarak kayıtlara geçti.
Geçen yılın aynı dönemine göre itfaiyenin müdahale ettiği "yangın" kategorisindeki vakalarda yüzde 1,68'lik bir artış yaşandı. Yangınlar, yangın olmayan diğer olaylar ve diğer itfaiye çıkışları dikkate alındığında itfaiye ekipleri 4,54 dakikada bir olaya müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Kentte yangınların yüzde 36,8'i 12.00-18.00, yüzde 35,9'u 18.00-00.00, yüzde 15,3'ü 06.00-12.00, yüzde 12'si ise 00.00-06.00 saatlerinde çıktı.
6 DİKAKA 5 SANİYEDE MÜDAHALE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bu yılın ilk 6 ayındaki yangınlara müdahale süresinde 2011'e göre önemli gelişme gösterdi. Buna göre, yapısal yangınlara müdahale süresi 5 dakika 42 saniyeden 3 dakika 9 saniyeye, yapısal olmayan yangınlara müdahale ise 6 dakika 14 saniyeden 6 dakika 5 saniyeye gerileyerek kısaldı.
EN ÇOK YANGIN AĞUSTOS AYINDA ÇIKTI
İstanbul'da yılın 11 ayında çıkan yangınların aylara göre dağılımı ise şöyle: Ocak
2110 Şubat
1737 Mart
1938 Nisan
2086 Mayıs
2091 Haziran
2757 Temmuz
3214 Ağustos
3006 Eylül
2963 Ekim
2177 Kasım