10 bin 655 yangın çıkaran o sebep...

İstanbul'da, elektrik kontağı kaynaklı yangınlar ise çıkış sebepleri arasında ikinci sırada yer aldı. İlde elektrik kontağından 5 bin 414 (yüzde 20,7), kasıtlı şekilde 2 bin 562 (yüzde 9,8), çocukların ateşle oynaması sonucu bin 317 (yüzde 5), elektrikli aletlerle ilgili ise bin 150 (yüzde 4,4) yangın çıktı. Yangınların 930'u (yüzde 3,5) ise "baca" sebepli olarak istatistiklere yansıdı.

106 BİN 57 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, bu yılın 11 aylık döneminde 106 bin 57 olaya müdahale etti. Bunların 14 bin 959'u "yapısal yangınlar", 11 bin 240'ı ise "yapısal olmayan yangınlar" kategorisinde değerlendirildi.Ekipler, "yangın olmayan" 20 bin 784 olay (sıkışmalı trafik kazası, sel/su baskını, can kurtarma, güvenlik tedbirleri) için sahaya çıktı. Bu dönem istatistikleri dikkate alındığında İstanbul'da her 18,4 dakikada bir yangın çıktı. 106 bin 57 olaydan geride kalanlar ise ambulans çıkışları olarak istatistiklere yansıdı. Yapısal kategoride değerlendirilen olayların 5 bin 200'ü konut, bin 789'u araç, 134'ü fabrika, 7 bin 836'sı ise diğer bina yangınları olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı dönemine göre itfaiyenin müdahale ettiği "yangın" kategorisindeki vakalarda yüzde 1,68'lik bir artış yaşandı. Yangınlar, yangın olmayan diğer olaylar ve diğer itfaiye çıkışları dikkate alındığında itfaiye ekipleri 4,54 dakikada bir olaya müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Kentte yangınların yüzde 36,8'i 12.00-18.00, yüzde 35,9'u 18.00-00.00, yüzde 15,3'ü 06.00-12.00, yüzde 12'si ise 00.00-06.00 saatlerinde çıktı.

6 DİKAKA 5 SANİYEDE MÜDAHALE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bu yılın ilk 6 ayındaki yangınlara müdahale süresinde 2011'e göre önemli gelişme gösterdi. Buna göre, yapısal yangınlara müdahale süresi 5 dakika 42 saniyeden 3 dakika 9 saniyeye, yapısal olmayan yangınlara müdahale ise 6 dakika 14 saniyeden 6 dakika 5 saniyeye gerileyerek kısaldı.

EN ÇOK YANGIN AĞUSTOS AYINDA ÇIKTI

İstanbul'da yılın 11 ayında çıkan yangınların aylara göre dağılımı ise şöyle: Ocak

2110 Şubat

1737 Mart

1938 Nisan

2086 Mayıs

2091 Haziran

2757 Temmuz

3214 Ağustos

3006 Eylül

2963 Ekim

2177 Kasım