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10. Ayvalık Yaz Satranç Şampiyonası başlıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Satranç Spor Kulübü tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl 10. su düzenlenecek olan Yaz Satranç Turnuvası Ayvalık Belediyesi’nin sponsorluğunda bu yılda gerçekleştiriliyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:33
10. Ayvalık Yaz Satranç Şampiyonası başlıyor

75’şer oyuncu ile kısıtlı olan iki kategoride yarışacak toplamda 150 oyuncudan derece yapanlara Ayvalık Belediyesince toplam 10 bin lira TL para ödülü dağıtılacağı açıklandı.

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Satranç Spor Kulübü, TSF Ayvalık İlçe Temsilciliği, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortak organize edilen Ayvalık 10. Yaz Satranç Turnuvası’nın, 27-28- 29-30Temmuz 2017 tarihlerinde, İsmet İnönü Kültür Merkezinde gerçekleşeceği bildirildi.

Son Başvurunun, 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü Saat: 17.00 ye kadar olduğu belirtilen turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Satranç Kulübü Başkanı Nahil Filiz; başvuruların, kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren dekontun görüntüsünün ve ekteki başvuru formunun eksiksiz [email protected] adresine mail yolu ile gönderilmesi ile yapılacağını söyledi.

Turnuvaya katılacak IM ve GM ünvanlı sporcular turnuvaya kayıt ücreti ödemeyeceğini vurgulayan Başkan Filiz,“Kayıt listeleri, 25.07.2017 Salı günü saat 17. 00 de http://balikesir.tsf.org.tr/ve https://ayvaliksatranc.wordpress.com/ adresinde ilan edilecektir. Tüm satranç severleri turnuvamıza bekliyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:33
  1. Balıkesir
  2. İsmet İnönü
  3. Ayvalık
  4. Ayvalı
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