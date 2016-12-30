Cloudflare

10 aylık bebek neler yapar?

10 aylık bebek neler yapabilir? Detayları haberimizde!

10 aylık bebek neler yapar?
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:37
Bu haber 147 kez okundu

10 aylık bebek neler yapar?

• Üzüntü, sevinç, kızgınlık gibi hislerini belli eder

• Uyumada güçlük çekebilir

• Yasak olan bölgere gitmek ister (Banyo tuvalet gibi)

• Suyla oynamaktan hoşlanır

• İçindekileri görmek için çekmeceleri açar.

• Kendisi ile oynanmasını ister

• Bazı kelimelere ve talimatlara uyar

• Sandalyeye çıkıp inebilir

• İki elinden tutularak yürüyebilir

• Saklanma oyunlarından hoşlanır

• Yüz mimiklerini ve jestleri taklit eder

• Sallanarak veya mırıldanarak müziğe eşlik eder

• Kendi başına ayağa kalkabilir.

Nelere dikkat edilmeli?

• Tabak, çatak, kaşık gibi cisimleri bebeğinizin ulaşamayacağı bir yere kaldırın

• Banyo ve mutfak kapılarını kapalı tutun

 
Etiketler10 aylık bebek neler yapar?
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
5 saat'ten az uyuyanlar dikkat!5 saat'ten az uyuyanlar dikkat!

Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Turan Atay "Uyku süresi ve kalitesi,…

Dikkat! beyin tümörü yapıyorDikkat! beyin tümörü yapıyor

Kulağından cep telefonunu düşürmeyenler dikkat elektromanyetik radyasyonun beyin tümörlerine neden…

Dikkat o ilaçları sakın kullanmayınDikkat o ilaçları sakın kullanmayın

Daha kaslı görünmek için kullanılan ilaçlar kalpten karaciğere kadar birçok…

Makrosefali nedir?Makrosefali nedir?

Makrosefali kafa yapısının normalden büyük olması durumudur. Bu rahatsızlık genellikle…

Mide fıtığı nasıl teşhis edilir?Mide fıtığı nasıl teşhis edilir?

Midenin yemek borusuna doğru sarkması olarak tanımlanan bu rahatsızlık, kasların…

Rokanın kanı temizleyici özelliği varRokanın kanı temizleyici özelliği var

Salataların vazgeçilmezi roka, afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. İçerdiği…

Gül hastalığı neden olur?Gül hastalığı neden olur?

Gül hastalığı; stres, sıkıntı, menopoz ve güneş gibi nedenlerle ortaya…

'Az uyuyanlar daha kısa yaşıyor''Az uyuyanlar daha kısa yaşıyor'

Nöroloji Uzmanı Atay, "5-6 saatten kısa uyuyanların diğerlerine göre birkaç…

Solunum testiyle 17 tanı yapılabilecekSolunum testiyle 17 tanı yapılabilecek

Bilim adamları, solunum testiyle 8 kanser çeşidi dahil 17 hastalığı…