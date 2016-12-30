10 aylık bebek neler yapar?
• Üzüntü, sevinç, kızgınlık gibi hislerini belli eder
• Uyumada güçlük çekebilir
• Yasak olan bölgere gitmek ister (Banyo tuvalet gibi)
• Suyla oynamaktan hoşlanır
• İçindekileri görmek için çekmeceleri açar.
• Kendisi ile oynanmasını ister
• Bazı kelimelere ve talimatlara uyar
• Sandalyeye çıkıp inebilir
• İki elinden tutularak yürüyebilir
• Saklanma oyunlarından hoşlanır
• Yüz mimiklerini ve jestleri taklit eder
• Sallanarak veya mırıldanarak müziğe eşlik eder
• Kendi başına ayağa kalkabilir.
Nelere dikkat edilmeli?
• Tabak, çatak, kaşık gibi cisimleri bebeğinizin ulaşamayacağı bir yere kaldırın
• Banyo ve mutfak kapılarını kapalı tutun