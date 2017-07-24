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1 yıldır kuşatma altında tutukları 2 ilçeyi aldılar

Afganistan'da yer alan Tayvara (Gur) ve Kuhistan (Faryab) ilçelerinin kontrolleri Taliban'a geçti. 4 ilçe ise kuşatmaya alındı. Haberi uluslarası ajanslar son dakika olarak geçerken Taliban ilçe'den ilk görüntüleri servis etti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:25
1 yıldır kuşatma altında tutukları 2 ilçeyi aldılar

Afganistan'da bir yıldır kuşatma altında tuttuğu Faryab vilayetinin Kuhistan ilçesine Taliban kontrolüne geçtiği bildirildi. Kuhistan ilçe merkezinde 200 kadar Afgan askerininde kuşatma altında kaldığını bildiren Taliban ilçe'den görüntüleri servis ederken, Öte yandan, Gor Valisi Gulam Naser Haze, Taliban mensuplarının Tivere ilçesine dört koldan saldırmasının ardından merkezdeki kamu binalarını ele geçirdiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Tayvara'daki saldırıda 42, Kuhistan'da da 46 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi. Bölgeden Taliban kaynaklarınca ilk görüntüler servis edildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 4 ilçe daha Taliban kuşatması altında kalırken, Afgan kuvvetleri Han Abad ilçe merkezinde kuşatılmış durumda. Hükümet ilçe de sadece Emniyet Müdürlüğünü ve Valilik binasını kontrol ediyor. Taliban'ın ilçe merkezini alması bekleniyor. Taliban kaynaklarının yaptığı açıklamada; Han Abad - Kunduz yolu ile birlikte 6 stratejik askeri üs ele geçirildi bilgisi paylaşıldı

Taliban; kuzey, güney ve batı olmak üzere Afganistan'ı üç yönden çevreleyen saldırılarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Taliban'ın son elde ettiği topraklarla beraber Afganistan'ın yaklaşık olarak yarısını kontrol altında tuttuğu bildiriliyor.

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:25
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