1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı

82 Evler Mahallesi'nde, birçok evin duvarlarının çatlamasına neden olan ve giriş-çıkışlara izin verilmeyen kazı alanında sondaj çalışması yapıldığı görülürken, kazı yapılan evden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıldır yapılan esrarengiz kazıdaki tünel ve kurulan iskele cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir polis memurunun defineciler tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan kazı bölgesine kimse yaklaştırılmıyor.

ROMA DÖNEMİNE AİT YER ALTI ŞEHRİNE AÇILAN KAPI O EVDE İDDİASI

A Haber İstihbarat Şefi Kubilay Gürbek, Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen esrarengiz kazıyla ilgili, "Tarsus'un bir özelliği var, M.Ö 300 yıl öncesine dayanan bir tarihi var. Herkes bu bölgede bir imparatorluk kurmuş. Yer altı şehirleri oluşmuş. Her imparatorlukta kurulmuş olan gizli yer altı şehirlerinin olduğu bir bölge. Tarsus'un altında gizli yer altı şehirleri var. Meşhur Kırmızı ev, Roma dönemine ait olan bir yer altı şehrine açılan kapının bulunduğu ev" dedi.