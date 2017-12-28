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1 yıl sonra başlıyor! Taksim’e getirildi

İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvayı seferleri yeniden başlıyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:06
1 yıl sonra başlıyor! Taksim’e getirildi

Seferlerde kullanılacak nostaljik tramvaylar yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bugün Taksim Meydanı’na getirildi. Bir yandan üzeri branda ile kapatılan tramvaylar deneme seferlerine hazırlanırken bir yandan da İstiklal Caddesi’nde son hazırlıklar tamamlanmaya çalışılıyor.

Nostaljk tramvay 1 yıl sonra Taksim’de Taksim Meydanı’na da yeni tramvay durağı yapılıyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, nostaljik tramvay bu akşam deneme seferi gerçekleştirecek. Bir sorun çıkmazsa yarın öğleden sonra ise nostaljik tramvay seferlerinin başlayacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 15:06
  1. Nostaljk tramvay
  2. taksim
  3. istiklal caddesi
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