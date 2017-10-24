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1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi

Batman merkez Pınarbaşı mahallesinde bir yıl önce hizmete giren 24 nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne üçüncü kez hırsız girdi.

24 Ekim 2017 Salı 11:45
1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi

Batman merkez Pınarbaşı Mahallesi’nde bir yıl önce hizmete giren 24 Nolu Aile Sağlığı Merkezine hırsızlar dadandı. Merkeze, faaliyete girdiği günden bugüne kadar 3 kez hırsız girdi.

Hırsız, güvenlik kamerasına yakalanırken, Sağlık Merkezinin balkonundan sarkarak içeri girdiği, odaları tek tek aradığı ve koridorda asılı televizyonu sökerek dışarıya çıkardığı görüldü.

Hırsızlık olaylarından bıktıklarını anlatan doktorlardan Ali Ocakhanoğlu, “Merkezimiz bir yıldır faaliyette. Halka hizmet verme çabası içindeyken hırsızların fütursuzca ellerini kollarını sağlayarak girmeleri bizi üzüyor. Bu tür olaylara karşı gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Son bir yıl içerisinde 3 defa hırsız girdi. Bu bizi üzen olaylardır. İnşallah tekrardan bu tür olaylar yaşanmaz. Önlemlerin artırılmasının gerekli olduğunu görüyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 11:45
  1. Batman
  2. Aile Sağlık Merkezi
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