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1 yıl bekledi! Sahipleri çıkmayınca açık artırmada satıldı

İstanbul'da İETT'ye ait toplu ulaşım araçlarındaunutulan eşyalar açık artırma ile satışa sunuldu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:43
1 yıl bekledi! Sahipleri çıkmayınca açık artırmada satıldı


Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü'ne ait binada yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, tablet bilgisayarlardan fotoğraf makinelerine, kol saatlerinden güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.

Grup halinde satılan 14 adet laptop 4 bin 130 lira, 43 tablet bilgisayar 4 bin 120 lira, 21 fotoğraf makinesi 3 bin 580 lira, 249 kol saati bin 650 lira, 363 güneş gözlüğü bin 524 lira, 170 şarj aleti 215 lira, 15 ev eşyası da bin liraya alıcı buldu.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında memur olarak çalışan Yakup Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İETT’nin toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaların muhafaza altına alındığını ve sahibine ulaştırılmak üzere 1 yıl bekletildiğini söyledi. Akbulut, 1 yıl bekletilen ve sahibi bulunmayan eşyaların da açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldığını aktardı.

Elde edilen gelirin yasa gereği 5 yıl boyunca bekletildiğini belirten Akbulut, 5 yılın sonunda da gelirin, idarenin kasasına kaydedildiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 21:43
  1. Karaköy
  2. İETT
  3. tablet bilgisayar
  4. laptop
  5. toplu ulaşım
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