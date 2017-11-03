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1 trilyon 400 milyar dolar harcayan ABD başarısız oldu

Amerikan Kongresi, 11 Eylül saldırısının ardından geçen 16 yılda nelerin yapıldığını kapsayan bir rapor istedi ve ortaya çok çarpıcı sonuçlar çıktı.

03 Kasım 2017 Cuma 10:29
1 trilyon 400 milyar dolar harcayan ABD başarısız oldu

Gazeteci Serdar Turgut'un köşesine taşıdığı raporun sonucu şöyle oluştu:

11 Eylül’den sonra Amerika terör örgütleriyle mücadele için toplam 1 trilyon 400 milyar dolar civarında harcama yaptı. Bunun 687 milyar 600 milyon doları Afganistan’da, 748 milyar 100 milyon doları ise Irak’ta harcandı.

Bu kadar büyük harcamaya ve ulusal güvenliği sağlamaya yönelik tüm çabalara rağmen raporun sonuç bölümünde “El Kaide’yle savaşta başarısız olduk” deniliyor.

Yapılan tespitler şunlar:

- Bugün El Kaide 16 yıl öncesinden daha güçlü ve daha büyük militan sayısına sahip.

- Örgütün müthiş bir adaptasyon becerisi var. Değişen koşullara, ortaya konulan farklı mücadele yöntemlerine hızla uyum sağlayıp büyümesini sürdürdü.

- Eskiden Usame bin Ladin en tepedeki lider durumdayken örgüt tamamen hiyerarşik bir yapıya sahipti ve tüm eylemlerini emir-komuta zinciri içinde yapıyordu.

- Bin Ladin öldürüldükten sonra örgüt bir süre sarsıntı geçirdi, ama sonra hızla toparlanma sürecine girdi. Global hilafeti oluşturma gibi hayaller bir kenara bırakıldı. Örgütün “yakın düşmanlar” (yani Suriye ve Irak’a yakın ülkeler) ile uzak düşman (Amerika ile Batı dünyası) diye tanımladığı hedeflere artık emirler beklemeden kendi inisiyatifiyle hareket edecek militanlara ihtiyacı olduğuna karar verildi.

- İstihbaratçıların “yalnız kurt” diye tanımladıkları bu eylemci türü, buradaki analistlerin deyimiyle cihatçı dünyada artık yeni bir paradigmanın hâkim olduğunu gösteriyor.

- Bazı ülkelerde uyuyan terör hücreleri varsa (ki kesinlikle var), bunlar uyandırılmak için artık emir beklemeyecekler. Kendileri uygun gördükleri anda ellerinde o an silaha dönüştürebilecek ne varsa, yani silah bulmak için riske atılmadan eyleme girişecekler. Bu silah da son eylemlerde gördüğümüz gibi artık kamyonlar olmaya başladı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 10:29
  1. yalnız kurt
  2. el kaide
  3. El Kaide soruşturması
  4. Amerikan Kongresi
  • Tam imanTam iman52 dk önce
    Bu rabbimin bir nimeti demekki ülkemde tam bir imanla dunyaya kafa tutsa islami temsil edebilecek bir ulke olucaz daha once 600 yil olduyu gibi ama bu kerhaneye dönmüş antalya varken sahtekar ankaranin meclisi varken tefecilerin şehri istanbul varken baya zor
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Büyük şeytan, gavuroğlu gavurun amerikası sen Müslümanları yeryüzünden sileceğini hesap ediyorsun. Amma ve lakin Allah (C.C.) Müminleri yeryüzünün varisleri kıldığını unutuyorsun. Gel be büyük gavur dön sen de Müslüman ol. Sen de kurtul. Zulümle abad olunmaz.
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