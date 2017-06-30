1 ton kaçak midye ele geçirildi

Kaçak midye toplandığı ihbarını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mudanya ilçesi Kapanca bölgesinde kaçak midye toplayan kişilere yönelik operasyonda 1 ton karakıllı cinsi midye ele geçirdi. Midye kaçakçılığı yapan Ö.A ve M.A kardeşler denizden demir tırmık ile midye toplarkenjandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Ele geçirilen midyeler denize bırakılırken kaçak midye toplayan iki kardeş hakkında "Su Ürünleri Kanunu’na Muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı.