Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

1 ton kaçak midye ele geçirildi

Bursa’da jandarma ekipleri kaçak midye avcılığı yapan iki kardeşten 1 ton midye ele geçirdi.

30 Haziran 2017 Cuma 10:16
1 ton kaçak midye ele geçirildi

Kaçak midye toplandığı ihbarını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mudanya ilçesi Kapanca bölgesinde kaçak midye toplayan kişilere yönelik operasyonda 1 ton karakıllı cinsi midye ele geçirdi. Midye kaçakçılığı yapan Ö.A ve M.A kardeşler denizden demir tırmık ile midye toplarkenjandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Ele geçirilen midyeler denize bırakılırken kaçak midye toplayan iki kardeş hakkında "Su Ürünleri Kanunu’na Muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:16
  1. Bursa
  2. Mudanya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni oldu
    1. Erzurumlu ‘Çitos Efe’ dünya fenomeni..
    2. Bir ayda 43 kişi boğuldu
    3. Arabanın motorunu çalıştırdıktan hemen..
    4. Madagaskar'da kaplumbağa kaçakçılığı
    5. Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı
    6. Oto klimacılarında aşırı sıcak mesaisi
    7. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    8. Yağışlar ahududuyu dalında çürüttü
    9. Çiçek saksısında kenevir
    10. Arkadaşına attığı 'uçan tekmeyle'..
    11. FETÖ polislerin maaş promosyonundan..
    12. Sosyal medyada PKK propagandası yapan..
    13. Kılıçdaroğlu yürüyüşte FETÖ'cüler var..
    14. İşte Türkiye'nin yaşaması en tehlikeli..
    15. FETÖ'cülere özel harekatlı operasyon!
    16. TL ile ihracat dört nala
    17. Başkan Yağcı, incelemelerde bulundu
    18. Vali Çelik’in veda mesajı
    19. Başkan Yağcı’dan ziyaret
    20. 109 bin kaçak sigara ele geçirildi
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek