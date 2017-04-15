1 terörist ölü ele geçirildi

TSK, Diyarbakır Lice ilçesinde icra edilen operasyonda bir teröristin öldürüldüğünü, bir sığınağın imha edildiğini ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

1 terörist ölü ele geçirildi
Eklenme: 15 Nisan 2017, 09:59

TSK’dan yapılan açıklamada, 7’nci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda Diyarbakır Lice ilçesinde icra edilen ve bir teröristin silahıyla ölü olarak ele geçirildiği, bir sığınağın da tespit edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında; 1 adet Kaleşnikof P.Tf., 1 adet RPG-7 Roketatar ve (4) adet mühimmatı, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, bin 78 adet muhtelif fişek, 1 adet silah dürbünü, 5 adet EYP(yerinde imha edilmiştir), 3 adet araç (Bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen),14 bin 933 kg esrar maddesi, çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi ile elektronik malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

 
EtiketlerDiyarbakırTürk Silahlı KuvvetleriTSKEYPLice
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