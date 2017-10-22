Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

1 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

22 Ekim 2017 Pazar 11:22
1 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te bir terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Eruh ilçesine bağlı Çırpılı Jandarma  Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Şeyh Ömer Dağı mevkisinde bir grup  terörist bulunduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat  birlikleri, asayiş komando timleri, güvenlik korucuları ve İl Emniyet Müdürlüğü  ekiplerinin katılımıyla insansız hava aracı (İHA) destekli operasyon başlatıldığı  bildirildi.

Bölgede tespit edilen bir teröristin Siirt 3. Komando Tugay  Komutanlığına bağlı ATAK taarruz helikopterleriyle etkisiz hale getirildiği ifade  edilen açıklmada, arama faaliyetlerinde 2 el bombası, kaleşnikof piyade tüfeği, 5  şarjör, gündüz görüş dürbünü ve telsiz ele geçirildiği belirtildi.  Açıklamada, bölgede bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz  hale getirilmesi amacıyla operasyonun aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 11:22
  1. SİİRT
  • GhostiGerGhostiGer5 sa önce
    Ateşin bol olsun!!!

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kanser ilacını bakın en çok kimler tüketmiş
  1. Kanser ilacını bakın en çok kimler..
  2. Meral Akşener'in partisi için tarih..
  3. Merkel vazgeçmiyor! Yeniden başladı
  4. Altın uzmanından 'sahte altın' uyarısı
  5. Japonya'yı tayfun vurdu: 5 ölü
  6. FETÖ'nün iş dünyasındaki militanları..
  7. Herkes bunu konuşuyor! Barzani'ye...
  8. Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli..
  9. Hezimete uğrayan Barzani'den flaş hamle
  10. Esed rejiminden İdlib'deki Türk askeri..
  11. “Bursa Belediye Başkanı Başbakan’a..
  12. Şehir merkezinden peş peşe geçtiler…..
  13. Azerileri küçük gören yazıya büyük..
  14. Terör örgütünden katliam! 128 kişinin...
  15. Galatasaray'ın başı belada! Maçı tatil..
  16. Ankara kulislerinde bu konuşuluyor…..
  17. Kira zammı nasıl hesaplanır?
  18. Kerkük yenilgisi sonrası Barzani'den..
  19. Film festivalinde 'gerilla' skandalı
  20. Malezya'da toprak kayması... Ölü..
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Melih Gökçek böyle sevindi
Melih Gökçek böyle sevindi
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı