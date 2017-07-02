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1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırının ardından başlatılan operasyonda, bir PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:57
1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Uludere ilçesi Akduman ve Sapaca mevkiinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerimizce bölgede operasyon başlatılmış, bölgede çıkan çatışmada bir güvenlik korucumuz şehit olmuş, çatışma sonrası yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Yapılan arama sonucu, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 adet telsiz ve 200 metre kablo ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:57
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