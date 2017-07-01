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1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde icra edilen operasyonda, gri listedeki 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:22
1 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 30 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Diyarbakır/Lice’de icra edilen operasyonda, gri listedeki bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin ölü olarak, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası ve 120 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ile birlikte ele geçirildiği belirtildi. Diyarbakır/Lice’de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü bidonların içerisinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 8 bin metre elektrik kablosu, 2 bin 500 kg amonyum nitrat, giyim malzemesi ve çok miktarda tıbbi malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca Bingöl/Karlıova’da, 29 Haziran 2017’de icra edilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlerden ikisine ait ceset ile birlikte, 2 adet M-16 Piyade tüfeği ve 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Siirt/Eruh’ta, 21 Haziran 2017’de bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile girilen çatışmada, yaralı olarak kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin cesedi bulundu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:22
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