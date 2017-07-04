1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz Kızılmescit köyü bölgesinde icra edilen ’Şehit J.Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-143’operasyonu kapsamında 03 Temmuz 2017 günü saat 22.20 sıralarında bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan temas sonucu 1 erkek BTÖ mensubu silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.