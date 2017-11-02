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Saipov, Cadılar Bayramı'ndaki saldırısı için 1 sene hazırlık yapmış

29 yaşındaki terörist Sayfullo Saipov, Cadılar Bayramı'nda gerçekleştirdiği saldırı için 1 sene boyunca hazırlık yapmış.

02 Kasım 2017 Perşembe 15:05
Saipov, Cadılar Bayramı'ndaki saldırısı için 1 sene hazırlık yapmış

New York'ta Salı günü gerçekleştirilen, 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının şüphelisi 29 yaşındaki Sayfullo Saipov'un yetkililere saldırıyı yapmayı 1 yıl önce planladığını söylediği belirtildi.

Saipov, Cadılar Bayramı'nda yaptığı saldırıda amacının mümkün olduğunca çok insan öldürmek olduğunu ve bu düşüncenin iyi hissettirdiğini söyledi. Federal terör suçlamasıyla karşı karşıya kalan Özbek göçmen, saldırıyı yaparken DEAŞ'tan esinlendiğini ifade etti. Saldırgan polis tarafından olay yerinde vurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump attığı tweette, saldırganın idam cezası alması gerektiğini ifade etti.

AA

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 15:05
  1. New York saldırısı
  2. deaş
  3. cadılar bayramı
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