1 saat uyku mu 60 bin dolar mı?

Birçok araştırma , bilerek ya da başka sebeplerden ötürü doğru düzgün uyuyamamızın vücudumuz üzerinde ciddi etkilerinin olduğunu gösteriyor. Birkaç gece bile kötü bir uyku uyumamız, kan şekeri kontrolümüzle oynayarak bizim daha çok yememize sebep olabilir. DNA'mızı bile bozabilir.

1 saat az uyku diyabete neden oldu

Birkaç yıl önce BBC'nin 'Bana Güven Ben Dokturum' (Trust Me I'm a Doctor) programı Surrey Üniversitesi ile beraber yaptığı bir araştırmada, gönüllülerden uykularını her gece bir saat kesmelerini istedi.

Araştırmayı yapanlardan Dr. Simon Archer'a göre, her gece bir saat bile daha az uyumak çok sayıda gönüllünün (yaklaşık 500 kişi) genlerini etkiledi, bazılarında iltihabın ve diyabetin bile ortaya çıktığı görüldü.

'Depresyon ve stres seviyesinde artış'

'Bana Güven Ben Dokturum' programı bunu bulmak için Oxford Üniversitesi'ndeki uyku uzmanları ile beraber küçük bir deney yaptı. Uyku sorunu yaşamayan ve düzenli 4 gönüllü katıldı. Deneyin ilk üç gecesinde, dolu dolu, sekiz saat boyunca rahatsız edilmeden uyumaları sağlandı. Ancak sonraki üç gece ise uykuları sadece dört saat ile kısıtlandı.

Gönüller her gün, ruh hallerinde ya da duygularında herhangi bir değişiklik olup olmadığını kaydetmek için bir psikolojik anket doldurdu. Aynı zamanda video günlükleri tuttu.

Paranoya, depresyon, güven kaybı

Deneyi yapan doktora öğrencisi Sarah Reeve, duygu durumlarının ne kadar çabuk değiştiğini görünce çok şaşırdı. Reeve, "Endişelerinde, depresyon ve stres seviyelerinde artış belirdi; aynı zamanda paranoya ve diğer kişilere yönelik güven kaybının yaşandığı görüldü. Sadece üç gece az uyuyunca bunların görülmesi gerçekten etkileyici" dedi.

Olumlu duygular düştü olumsuz duygular yükseldi

Üç gönüllü deneyi tatsız buldu, yalnız biri, Josh isimli gönüllü deneyin bir etkisinin olmadığını söyledi. Josh, "Bu hafta üzerimde beklediğim kadar bir etki yaratmadı. Gayet iyi hissediyorum, ne mutlu, ne üzgün, ne stresli, hiçbir şey" dedi. BBC'nin haberine göre; Ancak üzerinde uygulanan testlerden farklı sonuçlar çıktı. Sadece iki gece az uyuduktan sonra bile Josh'ın olumlu duyguları hızla düşmeye başladı, olumsuz duyguları ise yükseldi.

Oxford Üniversitesi'ndeki klinik psikoloji profesörlerinden ve deneyi yürüten Daniel Freeman'a göre uykusuzluğun beyinlerimiz için bu kadar kötü olmasının nedeni tekrar tekrar negatif düşünceyi tetiklemesi.

Uykusuz olduğumuz zaman olumsuz düşüncelere daha çok sahip oluyoruz ve onların arasında sıkışıyoruz.

Tabii ki Freeman birkaç gece az uyumanın akıl hastalığına yol açacağını düşünmüyor, ancak riskin artacağını söylüyor:

"Tabii ki kaçınılmaz değil. Sadece bir gecede bile üç kişiden biri uyku sorunu çekiyor, toplumun yüzde 5-10'unda uykusuzluk sorunu var, çoğu insan hayatına devam ediyor ve bununla başa çıkıyor. Ancak akıl sağlığıyla ilgili sorunların riskini artıyor."

1 saat uyku paradan daha değerli?

Güney California Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Norbert Schwarz, bunu rakamlara dökerek şöyle bir açıklama yaptı:

Yıllık gelirinizin 60 bin dolar artması, günlük hayatınızdaki mutluluk seviyenizi her gece bir saat daha fazla uyumak kadar etkilemiyor.