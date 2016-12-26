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1 Ocak'tan itibaren zorunlu

Çakmaklar 10 saniyede sönecek, yaz aylarında arabada unutulsa bile 65 derece sıcağa 4 saat dayanacak. Mama sandalyelerine kilit gelecek, çocuk karyolaları hemen tutuşmayan kumaşla kaplanacak. Stor perdelerdeki kordonlar ve ipler boğulma riski oluşturmayacak. Yeni kurallar 5 gün sonra yürürlüğe girecek.

1 Ocak'tan itibaren zorunlu
Eklenme: 26 Aralık 2016, 13:07
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın AB'ye uyum çerçevesinde yayımladığı yeni kurallar, 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. 3 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinin mama sandalyeleri, çocuk karyolaları, çakmaklar, bisikletler, yüzme malzemelerine ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girmesi için geri sayım başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre tebliğin, 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale gelen kurallarından bazıları şöyle: Mama sandalyelerine kilit sistemi gelecek. Çocuğun parmaklarının veya herhangi bir uzvunun sıkışabileceği hiçbir açıklık olmayacak. Kordonlar ve ipler boğulma riski oluşturmayacak şekilde üretilecek.

Karyolalar yangına dayanıklı olacak

Çocuk karyolalarında kullanılan tekstil, kumaş kaplama ve plastik kaplamalar güç tutuşabilir özellikte; olacak. Kaza ve yaralanmalara yol açmayacak şekilde keskin kenar ve sivri uçlar bulunmayacak. Stor perde ve jaluzilerin kordonları ölümcül sonuçlara yol açabilecek tehlikeli döngüler içermeyecek. Çocukların ulaşamayacağı uzunlukta ayarlanacak.

Karyola, yatak ve mobilyaların stor perdelere, jaluzilere yakın yerleştirilmemesi uyarısı yapılacak. Yüzmeye yardımcı donanımların dikişleri sağlam ve basınç altında patlamaya dirençli olacak. Valf ve tıpalar hava sızdırmayacak şekilde üretilecek. Çocukların kullandığı bu ürünler, ağır metal kısıtlamalarına uygun olarak üretilecek. Köpük ve diğer doğal yüzebilir malzemelerin su emme dirençli olacak. Su emse bile başlangıçtaki yüzebilir oranını büyük oranda sağlayacak. Ürün üzerindeki uyarı ve işaretlemeler, klorlu ve tuzlu suda bile uzun süre okunabilir olacak. Bisiklet kullanılırken temas eden malzemeler keskin olmayacak.

Fren çift, reflektör zorunlu

İki tekerlekli bisikletlerin, birbirinden bağımsız olarak hareket ettirilen en az iki adet frenleme sistemi olacak. Bisikletlerin; ön, arka ve yanlarında reflektörler bulunacak. Aydınlatma sistemleri, reflektörler ve ziller standartlara uygun tasarlanacak. Katlanır iki tekerlekli bisikletlerin kolay, dengeli ve güvenli şekilde kilitlenebilecek ve katlandığında herhangi bir kabloda hasar oluşmayacak. Kilitleme mekanizmalarının sürüş sırasında istem dışı gevşemesi veya kilidinin açılması mümkün olmayacak.

Çakmaklar 10 saniyede sönecek

Çakmaklar gaz kaçağı oluşturmayacak; düşmeye dayanıklı ve yakıt deposunda çatlama, gaz kaçağı oluşturmayacak şekilde tasarlanacak. Alev boyu en yüksek haldeyken sıçrama yapmayacak. Çakmak yakıldıktan sonra kuvvet uygulanması sona erdiğinde alevin 10 saniyelik yanmadan sonra sönmesi gerekecek. Özellikle yaz aylarında büyük tehlike arz eden ve araba gibi kapalı mekanlarda unutulan çakmakların 65 derecelik sıcaklığa 4 saat süreyle dayanacak şekilde üretilecek. Bütün çakmaklarda, kullanıcılara doğru kullanma metodunu bildiren emniyet bilgisi bulunacak.

 
EtiketlerÇAKMAK10 SANİYEGümrük ve Ticaret Bakanlığı
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