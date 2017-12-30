Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor… Çalışma hayatında devrim!

Bu yıl çıkarılan birçok yeni düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor. Arabuluculuk başlayacak, vergi beyannameleri değişecek, işverenler meslek kodu bildirecek.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:00
1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor… Çalışma hayatında devrim!

Hükümetin çalışma hayatına yönelik devrim niteliğindeki değişiklikleri yeni yılla birlikte hayatımıza girecek.

İşte 1 Ocak'ta başlayacak düzenlemeler...

ARABULUCULUK GELİYOR

İşçi ve işveren arasındaki kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai gibi anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk sistemi devreye girecek. Taraflar arabulucuya gitmeden dava açamayacak. Arabulucular anlaşmazlığı en geç bir ay içinde sonuca bağlayacak. Böylece yıllar süren mahkeme süreci sona erecek. Başvuru süresi de 30 gün.

BEYAN SİSTEMİ

Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen defterde beyan sistemi bazı mükellefler için 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek. Mükellefler sistem haricinde kağıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacak. Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları 1 Ocak'tan itibaren sistemi kullanacak.

İKİNCİ EMEKLİLİK

Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi, KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım 1 Ocak'ta 50-99 arası çalışanı olan iş yerleri ile mahalli idareler ve KİT çalışanları için de geçerli olacak.

MESLEK KODU CEZASI

Meslek kodu zorunluluğuyla artık herkes yaptığı işiyle bildirilecek. Yanlış beyana ceza gelecek. Muhtasar ve Hizmet Beyannamesi uygulaması da temmuzda başlayacak.

DÜRÜST MÜKELLEFE İNDİRİM

Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim fırsatı yolu 2018 ile birlikte açılacak. Mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıranlar yararlanacak.

İSTİHDAMA DESTEK

31 Aralık 2017 itibarıyla süresi biten ilave istihdama prim ve vergi desteği 2018'de de devam edecek.

6 AY MAAŞ DEVLETTEN

3 ve daha az çalışanı olan işyerleri eğer yeni bir işçi alırsa bu işçinin tüm maaş ve primleri 6 ay boyunca Hazine tarafından karşılanacak. Bu uygulama da 1 Ocak 2018 itibariyle başlayacak.

YENİ KADROLAR GELİYOR

900 bin taşeron işçi kadroya geçerken, 4C'liler 4B'li olacak, mevsimlik işçilerin çalışma süreleri 4 ay uzayacak. Ayrıca kamuya 110 bin yeni memur alınacak. 5 bin engelli kamu kurumlarında göreve başlayacak.

2018 YENİLİKLERLE GELİYOR

- İşçi-işveren arasında arabuluculuk başlıyor.

- BES, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek.

- Meslek kodu zorunluluğu başlıyor.

- Dürüst mükelleflere yüzde 5 indirim yapılacak.

- Bir işçi alan işyerinin maaş ve primlerini devlet üstlenecek.

- İstihdama destek 2018'de de devam edecek.

- Taşeron işçiler kadroya alınacak.

 

SABAH

 

 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayicilerden 2018 uyarısı ‘Kırılganlıkları hafifletelim’
    1. Sanayicilerden 2018 uyarısı..
    2. Erdoğan’ın özel kol saati
    3. Bülent Arınç, Abdullah Gül hakkında..
    4. İhracatçılar sözünü tuttu
    5. Aydın'da trafik kazası: 3 kişi yaralı
    6. Nazilli’den yola çıkan posta 1 yıl..
    7. Edirne'de 67 kaçak ve sığınmacı..
    8. Himmet Karadağ: Blockchain yakından..
    9. 2017'nin son ATAK'ı yuvadan uçtu
    10. İran’da olaylar büyüyor… 12 şehre..
    11. Trump gece karanlığında PYD’ye 50 TIR..
    12. 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor… Çalışma..
    13. Günün âyet ve hadisi
    14. İstihbarat personelini Facebook’a..
    15. ABD: Bütün ülkeler gösterilere açık..
    16. 80 bin personelle dev operasyon! Bin..
    17. Napoli, yeni yıla lider giriyor
    18. AK Parti'de bir il başkanı daha istifa..
    19. Fransa Savunma Bakanı Florence iki..
    20. Meteorolojiden üç il için kuvvetli..
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    Türkiye, İran'ı ikiye katladı
    Türkiye, İran'ı ikiye katladı