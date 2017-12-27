1 Ocak'ta başlıyor! Artık eve de gönderilecek

1 Ocak 2018’den itibaren Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) tebligatla ilgili maddelerinde değişiklik yapılarak, yerleşim yeri adresi (ikametgah) tebligat adreseri arasına dahil edildi.

Maliye Bakanlığı tebligat sorununu ikametgaha gönderimle tekrar aşacak. Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere mükellef tarafından verilen ve tutanakla tespit edilen işyeri adresleri ve yerleşim yeri adresleri dikkate alınacak.

BAZI ADRESLER KAPSAM DIŞI KALDI

Değişikliğe paralel olarak diğer birçok adres madde kapsamından çıkarıldı. Bilinen adres sadece adres kayıt sisteminde bulunan ikametgah adresi kabul edildiğinden, mükellef tarafından vergi idaresine yerleşim yeri adresi bildirimi yapılmayacak. Şayet yapılmış ise bu bildirimde yer alan adres yerleşim yeri adresine yapılacak tebligatlar dikkate alınmayacak.

ADRESE TEBLİGAT NASIL YAPILACAK?

Bu kapsamda mükellefin bilinen birden çok işyeri adresi varsa, bilinen işyeri adreslerinden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son bildirilen veya bu makamca tespit edilen adres dikkate alınacak. Tebliğ öncelikle bu adreste yapılacak. Bir işyeri adresi bulunması durumunda tebligat bu işyeri adresinde yapılacak.

TÜZEL KİŞİLİKTE YÖNETİCİ ADRESİNE

İşyerine yapılacak tebliğde mükellefin geçici veya daimi ayrılma gibi nedenlerle bu adresinde bulunamaması, işini bırakması veya işini bırakmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin kayıtlı yerleşim yeri adresine yapılacak. Eğer tüzel kişilik ise bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin yerleşim yeri adresine yapılacak.

Evrakın teslim esasları değişti

VUK’un “Tebliğ Evrakının Teslimi”ni düzenleyen 102’inci maddesi de değişti. Tebligatı alacak kişinin adresi değişmişse ilgili makama geri gönderiliyordu. Yine imzadan kaçınılmasında tebligat geri gönderiliyordu. 7061 sayılı düzenleme ile tebligatı almazsa kapıya pusula yapıştırılması ile tebligat o tarihten itibaren yapılmış sayılacak. Adreste bulunmaması halinde ikinci kez tebliğ çıkarılacak. Adres değişikliği bildirilmezse 15 gün içinde yapılması sağlanacak.

İlanlı bildirime yeni kriterler

VUK’un “Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller” başlıklı 103’üncü maddesi de değişti. Muhatabın adresi hiç bilinmezse, adres yanlış veya değişmiş ise posta ile tebligat yapılması imkanı yoksa ya da yabancı memleketlerde bulunmasından dolayı tebligat yapılamıyorsa, tebliğ ilan yoluyla yapılacak.

ELEKTRONİK BİLDİRİME DEVAM

Mükellefin adres değişikliğini vergi dairesine bildirme zorunluluğu kaldırılırken, işyeri bildirimi mecburiyeti devam ediyor. Elektronik tebligata ise devam edilecek.