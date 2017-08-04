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Darbe girişiminde askeri kanadın 1 numarası konuştu: Keşke ölseydim...

Akıncı Üssü davasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin askeri kanadının 1 numarası olduğu iddiasıyla yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, savunmasında ‘Keşke ölseydim’ dedi.

04 Ağustos 2017 Cuma 14:58
Darbe girişiminde askeri kanadın 1 numarası konuştu: Keşke ölseydim...

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, darbenin askeri kanadının bir numarası olduğu iddiasıyla yargılanan  eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunmasını yaptı. Öztürk, 46 yıllık pilotluk hayatında bir çok operasyona katıldığını belirterek, "Keşke bu operasyonlardan birinde ölseydim de bugün bu haksız suçlamayla karşı karşıya kalmasaydım" dedi. 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 14:58
  1. Akın Öztürk
  2. Darbe girişimi
  3. Akıncı Üssü
  • AsenaAsena37 dk önce
    Senin geberip, kurtulmam dogru olmaz. Sen bu ayipla, ölesiye kadar cehennemi önce bu dunyada, sonradaöteki dunyada cekeceksin.
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