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1 milyon euroluk çalıntı yat!

Ele geçirilen 1 milyon euro değerindeki yat ve 8 adet yat motoru sahiplerine teslim edilecek.

09 Ocak 2018 Salı 16:25
1 milyon euroluk çalıntı yat!

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, marina ve çevrelerinde bağlı olan tekne, yat ile yat motorları hırsızlığı yapan çete üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 milyon euro değerindeki 12 metrelik yat ile 8 adet tekne ve yat motoru ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde marina ve çevrelerinde bağlı olan tekne, yat ve yat motorları hırsızlığı yapan çete üyelerine yönelik operasyon başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, A.D. isimli şahsın 12 metre uzunluğundaki yatı ve çeşitli yat ve teknelerden 8 adet yat motoru çaldığını ve kaçırmak için denize attığını belirledi.

Bu kapsamda çalışma başlatan polis ekipleri A.D.'nin 3 motoru para karşılığı iki farklı kişiye sattığını tespit etti. Diğer 5 motor ise su altından kurbağa adamlar tarafından çıkartılarak ele geçirildi. Ele geçirilen 1 milyon euro değerindeki 12 metrelik yat ve 8 adet yat ve tekne motoru, Balat'ta bulunun Deniz Liman Karakolu'na getirilerek koruma altına alındı. Yat ve yat motorları kısa süre içerisinde sahiplerine teslim edilecek.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 16:25
  1. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü
  2. Deniz Limanı
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