1 milyon arı telef oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 122 kovanın ağzının toprakla kapatılması sonucu yaklaşık 1 milyon bal arısı telef oldu.



Alınan bilgiye göre, Zafer Şahin, her birinde yaklaşık 10 bin bal arısının bulunduğu 122 kovanı yaklaşık bir ay önce konaklaması için Lütfiye Mahallesi Sarıkız mevkisine bıraktı. Bakımını yapmak için her gün kovanlarının bulunduğu alana giden Şahin, dün gece kovanların tamamının ağzının toprakla kapatıldığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kovanlarda bulunan yaklaşık 1 milyon arının telef olduğunu belirledi.

Ekipler, olayı gerçekleştiren ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kovanların sahibi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıları kimin niçin telef ettiğini anlamadığını söyledi.

Hiç kimseyle husumeti olmadığını ifade eden Şahin, "Telef olan arıların hiç kimseye zararı yok aksine bu ovaya velinimettir, ekolojik dengeye katkı sağlıyor. Bunu yapan vicdansız. Bunu bir insan yapmış olamaz çünkü bir hayvana zarar vermek de insanlığa sığmaz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA