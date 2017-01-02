1 milyar dolar borç o ülkeyi elektriksiz bıraktı

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İran, biriken borcundan dolayı Irak'a verdiği elektriği tamamen kestiği belirtildi.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab Muderis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İran, Irak'ın biriken yaklaşık 1 milyar dolarlık borcundan dolayı 5 ana hatla verdiği bin 200 megavat elektriği tamamen kesti." ifadelerini kullandı.

100 MİLYON DOLARLIK ÖDEME YAPILDI

Elektriğin tamamen kesilmemesi için Irak Maliye Bakanlığıyla görüştüklerini belirten Muderis, "İran'a daha önce 100 milyon dolarlık borç ödemesi yapıldı. Ancak biriken borç için herhangi bir kaynak temin edilmedi." dedi.

İran, 27 Temmuz 2016 tarihinde, Irak'ın biriken borcunu ödememesinden dolayı geçici bir süreliğine "Hürremşehr-Basra ve Kerhat el-Emar hattı" üzerinden verdiği elektriği kesmişti.