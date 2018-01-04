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1. Lig takımında deprem! 8 futbolcu...

1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da oynayan 8 futbolcu, kendilerine ödeme yapılamamasından dolayı serbest kaldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 18:26
1. Lig takımında deprem! 8 futbolcu...

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Serbest kalan futbolcular takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Ödemeler yapıldığı takdirde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Kaptanlar ve arkadaşlarla görüşüyoruz. Futbolcuların hiçbirisi buradan ayrılmak istemiyor" dedi.

"SERBEST KALAN FUTBOLCULAR TAKIMLA ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR"

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da ödeme yapılmamasından dolayı kaptan Ahmet Burak Solakel, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Hasan Hatipoğlu, Çağrı Ortakaya, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı ve Ömer Kandemir serbest kalma hakkı elde etti. Konu hakkında açıklama yapan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, futbolculardan takımdan ayrılmamaları için süre istediklerini belirterek, "Serbest kalan futbolcular takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Ödemeler yapıldığı takdirde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Görüşmelerimiz sürüyor. Futbolcuların hiçbirisi buradan ayrılmak istemiyor. Bizi, Samsun'u, Samsunspor'u ve camiayı seviyorlar. Buradan ayrılmak isteyen oyuncumuz olsaydı çoktan buradan ayrılmış olurlardı. Teknik ekip ve futbolcularımız çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu sorunlar çözüldüğü takdirde yolumuza devam edeceğiz. Şu an için transfer politikamız yok. Önce kendi içerimizdeki sorunları çözmemiz lazım" dedi. Samsunspor 9 Ocak Salı günü Antalya'da kampa girecek.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE 20-27 OCAK TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Öte yandan Samsunspor'un olağanüstü seçimli kongresinin 20-27 Ocak tarihlerinde Atakum ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde saat 15.00'te gerçekleşeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 18:26
  1. Samsunspor
  • erolerol2 sa önce
    fatih terim in aldığı maaş 5tene 1lig takımı ihya eder
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