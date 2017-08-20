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1 KW elektrik ücreti ne kadar?

Elektrik faturalarını hesaplamak isteyen vatandaşlar bu soruyu merak ediyor: 1 kilowatt (kw) elektrik ücreti ne kadar? İşte detaylar...

20 Ağustos 2017 Pazar 03:03
1 KW elektrik ücreti ne kadar?

1000 watt elektrik enerjisine denk gelen 1 kilowatt'ın ücreti herkes tarafından merak ediliyor. Elektrik cihazlarınızda gördüğünüz 'KW' ifadesi o cihazın 1 saatlik harcadığı elektriği gösteriyor.

1 KW elektriğin fiyatı 2016 Aralık sonunda 0,314096 TL'ydi. KDV, kayıp kaçak bedeli, tüketim vergisi, TRT payı vs. de eklenince elektrik ücreti 44 kuruşa kadar çıkıyor. TEDAŞ'tan alım yapan elektrik firmalarının fiyatları yüzde 2'lik bir farklılık gösterebilir.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 03:03
  1. 1 KW elektrik ücreti ne kadar
  2. 1 kw elektrik ne kadar
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