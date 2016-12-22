1 kilometrelik bu yol tarihe geçti

Deneme amaçlı yapılan, fotovoltaik kaptörlü bloklardan üretilen ve dünyada bir ilki oluşturan 1 kilometrelik yol, Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete alındı.



Çevre dostu yolların Fransa genelinde çoğaltılmasını arzuladığını söyleyen Fransız bakan, yolun umut verici olduğunu belirtti.



Güneş enerjisiyle elektrik üreten yolun ilk kilometresinin 5 milyon avroya mal olduğu belirtildi.