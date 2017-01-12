1 kilo patlıcan, 1 kilo tavuk parasına geldi

Mersin’de bir süre önce yaşanan sel felaketi sonrasında sular altında kalan seralardan hasat yapılamayınca, sebze fiyatları tavan yaptı. Yaklaşık 60 bin dekar serada bulunan biber, patlıcan ve kabak hasat edilemeyince, bu sebzelerin kilosu büyük kentlerinde 8 liraya kadar çıkıp 1 kilo piliç etine denk geldi.

Hasat döneminde yaşanan selin tüm Türkiye’yi etkileyeceğini ifade eden Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, metropol kentlerde patlıcan ve kabağın tavuk fiyatına ulaştığını söyledi. Mersin’de örtü altı seralarda yıllık 350 bin ton sebze üretildiğini hatırlatan Münir Şen, yaklaşık 40 bin dönüm seranın hala sular altında olduğunu kaydetti. Şen, su basan seralarda hasat yapılamadığını kaydetti.

Ürünler toplanamayınca İstanbul gibi metropol kentlere sevkiyat yapılamadığını, Antalya’dan giden bir miktar sebzenin de yetmediğini belirten Şen, şöyle devam etti:

“Ürün az olunca bazı esnaf fiyatları yükseltti. Şu anda sebze hasadında yüzde 50’nin üzerinde azalma var. Bu araziler temizlenip yeni fideler ekilmezse, ciddi sebze eksikliği yaşanacak. Mersin tarımın başkentidir. Mersin’in olmadığı yerde fahiş fiyatlarla mal almak zorunda kalacaktır. Temsil ettiğimiz sektör 80 milyonu ilgilendiriyor, sorunu herkes iliklerine kadar hissediyor. Fahiş fiyatlarla karşılaşınca bizler de şok oluyoruz. 1 kilo tavuk ile 1 kilo kabak ve patlıcanın fiyatı eş değer olmuş.”

Yaz fiyatını bile etkiler

Yaşanan durumun Mersin’in tarımdaki yerini gösterdiğine işaret eden Şen şunları söyledi: “40 bin dönüm tarım arazisi hala sular altında. Bu alanların temizlenip üreticilere teslim edilmesi gerekiyor. Tekrar ekilmezse yaz aylarında bile 7 liraya kabak, biber, patlıcan yemek zorunda kalacak vatandaş. Bu enflasyona ciddi şekilde yansıyıp ihracatı etkileyecektir.”

‘Tarım sigortası yaptırmadığıma çok pişmanım’

Mersin’deki sel felaketi tarım sigortasının önemini bir kez daha gösterdi. Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan ve kar yağışı nedeniyle yıkılan 7 dönümlük domates serasının sahibi İbrahim Durak’a tarım sigortası kapsamında 165 bin 500 lira ödeme yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Müdürü Hilmi Tunahan Eyice, Hüsametli Mahallesi’nde İbrahim Durak’ın zarar gören 7 dönüm domates serasında inceleme yaptı. Eyice, “Çiftimiz serasını yaptırırken aynı zamanda sigortasını da yaptırdı. Hepimiz iyi bilmekteyiz ki doğal afetlerin önüne kimse geçemez ancak bizlerin de tedbirleri alması gerekir. Serasını sigortalattığı için üreticimize teşekkür ediyoruz ve kendisine meydana gelen zararın karşılığı olarak 165 bin 500 liralık ödeme yapıyoruz. Bu şunu gösteriyor; herkes ürünlerini ve seralarını sigortalatmalı” dedi. Sera sahibi İbrahim Durak da, “Şayet sigorta olmasaydı seramı yeniden tamir etmem ve üretim yapabilmem mümkün değildi. Sigorta sayesinde hayatım değişti” ifadesini kullandı. Bölgede serası bulunan üretici Ertuğrul Kayacı ise sigorta yaptırmadığı için çok pişman olduğunu belirterek, “Benim de 4 dönüme yakın seram kar yağışı nedeniyle yerle bir oldu. Keşke ben de sigorta yaptırsaydım” diye konuştu.

Vatan