Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

1 Kasım’da yasak kalktı ama ihracat yapılamıyor

1 Kasım’da Rusya'ya yapılan domates ihracatı yasağının kalmasına rağmen fiili olarak ihracat halâ yapılamıyor.

02 Kasım 2017 Perşembe 13:29
1 Kasım’da yasak kalktı ama ihracat yapılamıyor

Rusya, resmi olarak 1 Kasım itibariyle Türkiye'den domates ithalatı yasağını kaldırdı. 50 bin ton ürün için kaldırılan yasak öncesi yıllık 350 bin ton civarında olan ihracata miktar kısıtlamasının yanı sıra 4 firma şartı da getirilmesi sektörde ciddi tartışmalara neden olmuştu.

YASAK KALKTI AMA…

Yasak resmi olarak kalkmış olmasına karşın ihracat izni verilen bu 4 firmanın hangi şartlara göre tespit edildiğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Diğer yandan firmaların adlarına ilişkin ihracatçı birliklerinde bir bilgi de bulunmuyor.

Konuyla ilgili konuşan Sera-Bir Genel Sekreteri Duygu Özkartal, "Kağıt üzerinde yasak kalktı ama ihracatın nasıl yapılacağına dair ortada hiçbir şey yok. Domatesi dalından kesip sınıra gidemezsiniz" dedi.

Yasağın resmi olarak kalkmış olmasına rapmen fiili durumda ihracat yapmanın mümkün olmadığını belirten Özkartal, "Rusya ve Türkiye tarım bakanlıkları ortak bir çalışma yürütüyor. Rusya'dan bir heyet bu hafta içinde Akdeniz ve Ege'deki seralarda incelemelerde bulunacak. İhracat yapacak firmalar bu denetlemeden sonra belirlenecek" dedi.

Rusya'dan daha önce de heyetlerin incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Özkartal, bu denetimler sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyledi. (dunya.com)

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 13:29
  1. Rusya
  2. domates
  3. ihracat yasağı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1 Kasım’da yasak kalktı ama halen...
    1. 1 Kasım’da yasak kalktı ama halen...
    2. Türkistander'den ABD saldırısına kınama
    3. Çin'den Kuzey Kore'ye 'yoldaş' mesajı
    4. Hamaney: ABD 1 numaralı düşmanımız
    5. Türkiye ve Rusya arasındaki S-400..
    6. İngiliz vekillerden Filistin çağrısı
    7. Hürriyet yazarından "Taze Atatürkçü"ye..
    8. Derne için güvenlik koridoru talebi
    9. Otomobil pazarı ilk on ayda değişmedi
    10. G5 Sahel Gücü operasyonları başladı
    11. BM tırları o bölge için yola çıktı
    12. TSK'dan Kandil'deki PKK kamplarına..
    13. Uyuşturucu baronlarının avukatına infaz
    14. PKK/ PYD/YPG’nin hareket alanı daralıyor
    15. Öğretmenlere yüzde 50 indirim
    16. Şortluya öyle, başörtülüye böyle
    17. Dilipak: Kötü söz elbet sahibini bulur
    18. Milletin koltuğundan devlete beddua
    19. Hazırlıklar tamamlandı, büyük..
    20. İşte yeni nesil pasaportlar
    Recep İvedik’teki rolüyle tanınıyordu… Ünlü isim hayatını kaybetti
    Recep İvedik’teki rolüyle tanınıyordu… Ünlü isim hayatını kaybetti
    Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
    Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
    Diyanet'in kararı endişe verici
    Diyanet'in kararı endişe verici
    1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı
    1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı
    Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor
    Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.11.2017
    Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı
    Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı
    Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100 bin imza ile…
    Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100 bin imza ile…