1 Kasım’da yasak kalktı ama ihracat yapılamıyor

Rusya, resmi olarak 1 Kasım itibariyle Türkiye'den domates ithalatı yasağını kaldırdı. 50 bin ton ürün için kaldırılan yasak öncesi yıllık 350 bin ton civarında olan ihracata miktar kısıtlamasının yanı sıra 4 firma şartı da getirilmesi sektörde ciddi tartışmalara neden olmuştu.

YASAK KALKTI AMA…

Yasak resmi olarak kalkmış olmasına karşın ihracat izni verilen bu 4 firmanın hangi şartlara göre tespit edildiğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Diğer yandan firmaların adlarına ilişkin ihracatçı birliklerinde bir bilgi de bulunmuyor.

Konuyla ilgili konuşan Sera-Bir Genel Sekreteri Duygu Özkartal, "Kağıt üzerinde yasak kalktı ama ihracatın nasıl yapılacağına dair ortada hiçbir şey yok. Domatesi dalından kesip sınıra gidemezsiniz" dedi.

Yasağın resmi olarak kalkmış olmasına rapmen fiili durumda ihracat yapmanın mümkün olmadığını belirten Özkartal, "Rusya ve Türkiye tarım bakanlıkları ortak bir çalışma yürütüyor. Rusya'dan bir heyet bu hafta içinde Akdeniz ve Ege'deki seralarda incelemelerde bulunacak. İhracat yapacak firmalar bu denetlemeden sonra belirlenecek" dedi.

Rusya'dan daha önce de heyetlerin incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Özkartal, bu denetimler sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyledi. (dunya.com)