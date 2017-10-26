Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan açıkladı: 10 bin noktada ucuz et satılacak

Bakan Fakıbaba, et fiyatlarını düşürmek için marketlerde Et ve Süt Kurumu’nun reyonu olması için 10 bin satış noktasıyla anlaşma yapılacağını söyledi.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:30
Bakan açıkladı: 10 bin noktada ucuz et satılacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 21 Ekim’de bir hafta içerisinde ucuzlatma sözü verdiği kırmızı et fiyatını düşürecek formül netleşiyor.

BÜYÜK MARKETLERDE REYON SATIN ALINACAK

Kırmızı et fiyatlarını düşürmek için Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla büyük marketlerde satış reyonları kurmaya hazırlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hedefini zincir marketlerin de içerisinde yer alacağı 10 bin satış noktası olarak belirledi. Bakan Fakıbaba, Bloomberg’e yaptığı açıklamada “10 bin satış noktası belirleyeceğiz. Onlarla anlaşma yapacağım” diye konuştu. 

İKİ ZİNCİR ÖNE ÇIKTI

Görüşme yaptığı zincir marketlerin isimlerini açıklamayan Fakıbaba, “10 bin nokta, büyük zincir marketlerden mi oluşacak?” sorusuna da “Birinin 6 bin var, birinin 3-4 bin ya da daha az. Bunlarla yapacağız” yanıtını verdi. Fakıbaba, yurtdışından getirilen etlerin bu noktalara dağıtılacağını söylerken, “Kafamda bir fiyat var, o fiyatı tutturacağım” diye ekledi.

1 HAFTAYA KADAR GÖRECEĞİZ

Fakıbaba, 21 Ekim’de Şanlıurfa’da katıldığı ‘Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Sertifikalı Tohumluk İstişare Toplantısı’nda, “Allah’ın izniyle bir haftaya kadar garibanın nasıl ucuza da et yediğini hep beraber göreceğiz” demişti. Bakan 20 Temmuz’da görevi devraldığında da kırmızı et ithalatını 2.5-3 yıl içinde bitirme sözü vermişti.

KASIMDA NİHAİ AŞAMAYA GELECEK

Konya’da ASLİDAŞ Lisanslı Depo’sunu ziyaret eden Fakıbaba, kırmızı et fiyatlarıyla ilgili çalışmaların kasım ayı ortalarında nihai aşamaya geleceğini belirtti. Fakıbaba, “Alt gelir grubunun rahat alabileceği bir fiyat. Ama bunu yaparken de üreticiyi gerçekten rahatsız etmeyecek bir proje olacak” dedi.

Türkiye son olarak 11 Ekim’de Sırbistan’dan 5 bin ton et ithal edilmesine yönelik anlaşma imzalamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye bu yılın ilk yarısında 548 milyon 419 bin dolarlık canlı hayvan, 7 milyon 704 bin dolarlık da et ithal etti.

TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK MARKET ZİNCİRLERİ

1- A101: 6.992

2- BİM: 6012

3- Şok: 4990

4- Ekomini: 1772

5- Migros: 1617

30 Eylül 2017 itibarıyla A 101’in 6 bin 992, BİM’in 6 bin 12, Şok’un ise 4 bin 990 mağazası bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:30
  1. kırmızı et
  2. ucuz et
  3. Ahmet Eşref Fakıbaba
  4. et fiyatları
  5. Et ve Süt Kurumu
  • Yem bitkileriYem bitkileri6 dk önce
    Çok güzel ifade etmişsiniz.Üretici dört başlı herşeyiyle yapabiliyorsa yapsın yapamıyorsa bıraksın ağlamayı cezasını halk pahalı et yiyerek ödeyemez.Üreticiyi koru koru oda yan gelip yatsın hazır yemin cezasını halktan çıkarsın.Yem bitkilerine biraz kafa yorun tarım kanallarında adamlar hergün anlatıyor kavrayın artık önemini.Türkiyede 300 euro olan koyun yunanistanda 50 euro hazıra konucular.
  • 44.reis44.reis13 dk önce
    Adam ne yapsın köyü bırakıpta şehremi yerleşsin o zaman sen gör etin sütün yumurtanı buğdayın fiyatını
  • Hep aynı hikayeHep aynı hikaye17 dk önce
    Biz hayvancılıktan para kazanamıyoruz diyen üretici o zaman yapma bu işi para kazanmadan hiç elini vurur mu insan bu kadar eziyetli bu işlere ?
  • GemiciGemici22 dk önce
    Hayvancılık sizi kurtarmıyorsa başka iş yapın kurban bayramında halkı kazıkladınız hiç sesiniz çıkmadı.Bunun sebebide zaten tarım bakanının üreticinin elinde kalan kurbanlıkları alacağız açıklamasıydı.Bunu duydunuz vurdunuz gariban halka vicdansızlar.
  • SerenSeren1 sa önce
    SAAT KESİNLİKLE ALIP YEMEM BİLE ELİN ETİNİ SİZ YAZIN YİN BENİM ANADOLU İNSANIM YETİŞTİRDİĞİ KOYUNLARI VE DANA ETİ VARKENNİYE ELİN ETİNİ YİYEYİM HİÇ İŞİM OLMAZ Y...
  • Mehmet GurayMehmet Guray1 sa önce
    Et fiyatları dusmesi için her üreticinin yonca slaj gibi ürünleri kendileri üretirse et ucuzlar.çuvalla yem alıp besicilik olmaz.2 mafya vardır biri et komisyoncuları biri yem fabrikaları.sistem besi sisteminifabrika yemi ile ilerletiyor.
  • sancarsancar1 sa önce
    taşıma su ile değirmen dönmeyeceğini biri anlatsın şunlara 15 senede anlayamadıysanız, işimiz zor.
  • HikmetHikmet1 sa önce
    BU ADAM HİÇ BIR ŞEY BILMIYOR KÖYLÜYÜ ÖLDÜRÜYOR SAMANDAN YEMDEN HABERI VARMI SADECE YAPTIĞI BÜYÜK ŞIRKETLERIN PARASINA PARA KATMAK BIR YIL SONRA GÖR MEMLEKETTE KESECEK HAYVAN BULABILECEKMI
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İhracatçılar ‘Rusya’ krizi için Başbakan’a gitti
  1. İhracatçılar ‘Rusya’ krizi için..
  2. Avrupa otomotiv pazarı yüzde 3,6 büyüdü
  3. Vakıf Katılım'dan büyük başarı
  4. Katar’ın başkenti Doha’da eğitim zirvesi
  5. TRJet projesi kapsamında 100 milyon..
  6. İstanbul'da Türklerin ilk izlerine..
  7. Türkiye liderliğinde flaş hamle
  8. Kripto paranın arka planındaki teknoloji
  9. İMSAD Başkanı: Dijital dönüşümle..
  10. Genel Sağlık Sigortasında öğrencilere..
  11. İşte şehidin son görüntüleri - VİDEO
  12. İbadi'den Barzani'nin teklifine şok..
  13. Dünya serbest çalışma ekonomisine..
  14. Logonun nereden alındığını açıkladı
  15. Öğretmene not verme uygulaması nasıl..
  16. İstanbul’da çatışma… Ölü ve yaralılar..
  17. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18...
  18. Kenyalılar yeniden sandık başına gitti
  19. İstanbul havalimanlarında 9 ayda 71..
  20. Doların maliyeti 2018’de artabilir
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
Kilo vermek için 5 altın kural
Kilo vermek için 5 altın kural
Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor