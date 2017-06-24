İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

1 hafta kaldı! Cezası 427 lira

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında geçtiğimiz aylarda bir protokol imzalandı. 1 Temmuz'dan itibaren yürürlükte olacak protokole göre araçların, giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasındaki süre ve mesafeden ortalama hızı belirlenecek ve yasadaki hız limitine göre değerlendirilmeye alınacak.

24 Haziran 2017 Cumartesi 19:20
1 hafta kaldı! Cezası 427 lira

1 Temmuz'dan itibaren yürürlükte olacak protokole göre araçların, giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasındaki süre ve mesafeden ortalama hızı belirlenecek ve yasadaki hız limitine göre değerlendirilmeye alınacak. Sistem Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacak.

Ortalama hız uygulaması, sadece radarın olduğu noktalarda uygulanabilecek.

Yeni sistemle sürücülerin otoyollarda kullandıkları araç sınıflarına tanınan hız limitleri üzerinde araç kullanmaları ve bu nedenle gerçekleşen kazaların sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek, aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlanıyor.

CEZA NE KADAR?

2017 yılında belirlenen hız sınırını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmanın trafik cezası 210 TL, fakat yazılan radar cezası 15 gün içinde ödenirse, yüzde 25'lik erken ödeme indirimiyle birlikte 157.5 TL'ye düşüyor.

Belirlenen hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşmanın trafik cezası ise 427 TL, yine aynı şekilde hız sınırını yüzde 30'dan fazla aşma cezası erken ödeme indirimiyle ödenirse 320.25 TL'ye düşüyor.

 


Habertürk

 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 19:20
  1. hız ceza
  2. hız sınır ceza
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye-Pakistan-Katar üçlüsünün inanılmaz potansiyeli
    1. Türkiye-Pakistan-Katar üçlüsünün..
    2. 98 yıllık baraj patlatıldı, arazi..
    3. Bakan Akdağ'dan vatandaşlara uyarı
    4. Şota, Beşiktaşlı yıldızı istiyor
    5. İsrailli lider: İsrail giderek Faşist..
    6. Katar duyurdu: Reddedildi
    7. Suudi Arabistan hırslarına teslim olma..
    8. Bulgaristan sınırında enselendiler
    9. 1 hafta kaldı! Cezası 427 lira
    10. Cerablus'ta Ramazan Bayramı yıllar..
    11. Esed rejimi kuşatmasındaki çocukların..
    12. LPG'li araç sahiplerine iyi haber
    13. Çin'nin Türkistan işgaline Kazakistan..
    14. Başsavcılıktan açıklama: Serbest..
    15. Musul'da bir bombalı saldırı daha...
    16. Süleyman Soylu'dan suç duyurusu
    17. ABD'den Ebu Kemal açıklaması
    18. Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt işareti
    19. Schulz'dan küstah 'Türkiye' çağrısı
    20. Berlusconi,Trump'ın eşi Melania'ya..
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi